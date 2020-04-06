جادون سانشو.. من يجب أن يختار بين الأندية الستة الكبرى؟

سبورت 360 – حين نتحدث عن جادون سانشو وقدرته على التأثير، نكاد نضع جانباً أن سانشو الذي تطور إلى حد كبير مع فريق بوروسيا دورتموند ما زال 20 سنة، وأنه ما زال يملك مستقبل طويل لتتشكل شخصيته الكاملة وتتطور قدراته التي تعد استثنائية في عمره في الوقت الحالي.

يملك سانشو أرقام مذهلة بالنسبة إلى عمر 20 سنة، هو الثالث في أوروبا فيما يتعلق بصناعة الأهداف (15 أسيست) وعلى بعد أسيست واحد من دي بروين وتوماس مولر، ومن بين اللاعبين الذين يملكون أكثر من 10 أسيست فإن سانشو هو الثاني في (الأهداف + صناعة) بعد ليونيل ميسي (32)، حيث برصيد الانجليزي (29) على الرغم من أنه لعب 90 دقيقة أقل من ميسي.

ارتفعت قيمة سانشو في سنتين من 20 مليون يورو إلى 130 مليون يورو، ويتميز بكثير من الأمور:

يمكن أن يلعب على الجناحين

وعي تكتيكي لتمركزه على الخط أو بالعمق

يعلم متى يدخل إلى منطقة الجزاء

قدرات تهديفية عالية

سريع في التحولات وذكي بالاختراق في التكتلات

ممرر بارع في الثلث الأخير

I know it’s a day late but wanted to wish @Sanchooo10 a happy birthday. 📽:- @CFCMethod pic.twitter.com/gSChfr2j3t — Frank Khalid (@FrankKhalidUK) March 26, 2020

ما هي الخيارات المطروحة أمام سانشو حالياً؟

مانشستر يونايتد

ليفربول

تشيلسي

سانشو إلى ليفربول؟

لا شك أن جادون سانشو سيجد نفسه في مكان قادر على التطور فيه مع المدرب يورغن كلوب، لكن بالتأكيد لا يُمكن ان يضمن له كلوب مركزاً أساسياً في ليفربول.

إذا لم يرحل أحد من بين صلاح أو ماني لن يجد سانشو مركز أساسي له في ليفربول ولذلك من المستبعد أن يذهب إلى مكان لا يجد فيه مركزاً أساسياً يسمح له باللعب أكثر بعد كل التطور مع دورتموند.

سانشو إلى تشيلسي؟

كان يُمكن أن يكون هذا الخيار أكثر منطقية قبل إعلان تشيلسي تعاقده مع النجم المغربي حكيم زياش. صحيح أن سانشو يلعب على الجناحين لكنه يفضله الجهة اليُمنى وهو المركز الذي تحديداً يلعب فيه زياش.

Jadon Sancho to Manchester United? pic.twitter.com/Ny7tfR1vFQ — sami (@samivfx7) April 2, 2020

سانشو إلى مانشستر يونايتد؟

تكاد تكون هذه الوجهة الأكثر منطقية، ببساطة لا يُملك مانشستر يونايتد جناح أيمن في الاساس ومن يلعب في هذا المركز حالياً هو خوان ماتا. ثانياً فإن كل المغريات موجودة حالياً، مانشستر يقوم ببناء فريق من جديد، المركز الاساسي، الرقم 7، وإمكانية أن يكون النجم الأول كلها أمور يُمكن أن تجعل سانشو ينتقل إلى مانشستر يونايتد.

خيارات أخرى: برشلونة وريال مدريد؟

قبل أيام تحد تشافي عن أن برشلونة يحتاج للاعب مثل سانشو، لكن هل هناك مثل هذا التوجه في إدارة الفريق الكتلوني وإذا ما ذهب إلى برشلونة فمن الصعب أن يلعب بمركزه المفضل حيث يتواجد ميسي، كذلك فبرشلونة يريد عودة نيمار.

أما في ريال مدريد فهناك فينيسيوس وهازارد ورودريغو، ومن المعروف أن الفريق الملكي يريد ضم كيليان مبابي فهل سيجد سانشو مكاناً له في مدريد؟

يبدو مانشستر يونايتد الخيار الانسب لسانشو إلا إذا ظهرت تغييرات مفاجئة في المستقبل القريب.

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