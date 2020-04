جادون سانشو.. من يجب أن يختار بين الأندية الستة الكبرى؟

سبورت 360 – حين نتحدث عن جادون سانشو وقدرته على التأثير، نكاد نضع جانباً أن سانشو الذي تطور إلى حد كبير مع فريق بوروسيا دورتموند ما زال 20 سنة، وأنه ما زال يملك مستقبل طويل لتتشكل شخصيته الكاملة وتتطور قدراته التي تعد استثنائية في عمره في الوقت الحالي.

يملك سانشو أرقام مذهلة بالنسبة إلى عمر 20 سنة، هو الثالث في أوروبا فيما يتعلق بصناعة الأهداف (15 أسيست) وعلى بعد أسيست واحد من دي بروين وتوماس مولر، ومن بين اللاعبين الذين يملكون أكثر من 10 أسيست فإن سانشو هو الثاني في (الأهداف + صناعة) بعد ليونيل ميسي (32)، حيث برصيد الانجليزي (29) على الرغم من أنه لعب 90 دقيقة أقل من ميسي.

ارتفعت قيمة سانشو في سنتين من 20 مليون يورو إلى 130 مليون يورو، ويتميز بكثير من الأمور:

يمكن أن يلعب على الجناحين

وعي تكتيكي لتمركزه على الخط أو بالعمق

يعلم متى يدخل إلى منطقة الجزاء

قدرات تهديفية عالية

سريع في التحولات وذكي بالاختراق في التكتلات

ممرر بارع في الثلث الأخير

I know it’s a day late but wanted to wish @Sanchooo10 a happy birthday. 📽:- @CFCMethod pic.twitter.com/gSChfr2j3t

— Frank Khalid (@FrankKhalidUK) March 26, 2020