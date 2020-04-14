جامعة صنعاء تمنح الزميل أحمد المقولي ماجستير الإدارة العامة

│الخبر | خاص

حصل الزميل أحمد محمد المقولي على درجة الماجستير بتقدير ممتاز في تطوير الادارة العامة من كلية التجارة بجامعة صنعاء وذلك عن دراسته البحثية الموسومة بعنوان “” تأثير المناخ التنظيمي على الأداء الوظيفي دراسة ميدانية على مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر”، وقد أدار جلسة المناقشة أ.د سنان غالب المرهضي المشرف على الرسالة ومناقشة الدكتور خالد القيداني وحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا و البحث العلمي أ.د نجيبة محمد مطهر وأقرباء الباحث ولفيف من المهتمين والباحثين وطلبة كلية التجارة.

واشادت لجنة المناقشة بأهمية الدراسة العلمية وضرورة الاستفادة منها في الواقع العملي لمؤسسة الثورة للصحافة ، والتي هدفت للتعرف على تأثيرات المناخ التنظيمي على الأداء الوظيفي في مؤسسة الثورة للصحافة و الطباعة و النشر من خلال بعدين هما (الهيكل التنظيمي و المشاركة في صناعة القرارات ) على الأداء الوظيفي بأبعاده ( سرعة الأداء- دقة الأداء- حجم الأداء- جودة الأداء) في المؤسسة والوصول إلى واقع الهيكل التنظيمي والمشاركة في اتخاذ القرار وتأثيرها على أداء موظفي المؤسسة وتحديد الاختلالات الكامنة واقتراح المعالجات والحلول .

وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها أن تقوم قيادة المؤسسة ببناء ووضع هيكل تنظيمي جديد واضح ومرن وتوضيح الخطوط بين كافة الإدارات المختلفة من خلال المدراء و المختصين.

وكذلك إعادة النظر في رؤية ورسالة وأهداف المؤسسة وصياغتها بما يتوافق مع المتغيرات المحيطة ، وأن يمتلك العاملون الصلاحيات القانونية المناسبة على صياغة القرارات الهامة وتحمل مسؤوليتها من خلال إشراكهم في صناعتها.

واوصت دراسة الباحث المقولي بإجراء المزيد من الدراسات والأبحاث المعمقة في الأداء الوظيفي وبنيته وعرفة العوامل المؤثرة عليها مستقبلا ِ

الزميل المقولي اثناء المناقشة

│المصدر – الخبر