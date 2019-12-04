جامعة عدن تحدد الإبتعاث الخارجي بالتخصصات النادرة فقط

ناقش إجتماع لمجلس جامعة عدن عقد اليوم برئاسة الدكتور الخضر ناصر لصور، رئيس الجامعة، تقريراً عن الإيفاد الداخلي والخارجي .

وحدد الإجتماع الإبتعاث الخارجي بالتخصصات النادرة فقط والمحافظة على السقف المالي للمبتعثين .. مؤكداً على تذليل كافة الصعاب فيما يخص الإبتعاث الداخلي.

وفي الإجتماع الذي حضره وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور، حسين باسلامة، شدد الدكتور الخضر، على المضي قدماً نحو تحسين أداء العملية الأكاديمية والتعليمية في الجامعة ,من خلال تفاعلهم الدائم في تنفيذ قرارات المجلس وطرح كافة الهموم والصعوبات التي تعيق العملية التعليمية ووضع الحول المناسبة لها.

كما ناقش الإجتماع تقريراً عن إجراءات التسجيل والقبول في الجامعة للعام الدراسي 2019-2020م , ووافق عليه .

وأستعرض الإجتماع مستوى إنجاز مستشفى باصرة التعليمي الجامعي , وأوصى بعرض هذا المشروع على رئيس مجلس الوزراء للخوض فيه وإتخاذ الإجراءات المناسبة بصدده , من ضمنها تشكيل لجنة برئاسة رئيس الجامعة والأمين العام والشؤون القانونية و مركز الإستشارات الهندسية لمقابلة رئيس المجلس الوزراء للوقوف أمام الإنتهاكات الحاصلة في أراضي الحرم الجامعي من قبل العابثين والخارجين عن القانون.

كما ناقش المجلس عدداً من المتفرقات أهمها الحد من إشكالية الأخطاء اللغوية في الرسائل البحثية والعلمية وأنآط بهذه المهمة لمركز اللغة العربية التابع للجامعة ,إلى جانب الإستعداد والترتيب للإحتفال بالذكرىالــ(50)لتأسيس جامعة عدن الذي أجمع عليه جميع الأعضاء بالموافقة على تنظيمه, فضلاً عن الفعاليات التي ستتزامن مع هذه الإحتفالية لتشمل إنعقاد مؤتمر علمي بحثي عالمي إلى جانب عقد مؤتمر عالمي إبداعي للشباب والطلاب في جامعة عدن خلال العام القادم.

وأختتم الدكتور/حسين عبد الرحمن باسلامة وزير التعليم العلي والبحث العلمي الجلسة بالإشادة بدور جامعة عدن الأكاديمي والمعرفي ,وحث أعضاء المجلس على ضرورة مواكبة أحدث التطورات العلمية ومستجدات ثورة المعلومات, خصوصاً وأن العالم يتجه حالياً نحو إعداد البرامج الخاصة بالذكاء الإصطناعي ..كما شكر أعضاء المجلس خلال الاجتماع محافظ محافظة شبوة لجهوده الداعمة في توفير كافة الإحتياجات والمتطلبات الخاصة بكليات جامعة عدن الواقعة في نطاق محافظته.