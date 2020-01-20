جامعة عدن تناشد الرئاسة والحكومة والتحالف بسرعة التدخل لوقف هذا الاعتداء

ناشد أعضاء مجلس جامعة عدن في بيان لهم رئاسة الجمهورية وكافة الجهات الحكومية وقيادة التحالف العربي في عدن، والرأي العام والمجتمع المدني، سرعة التدخل لرفض ومنع الاعتداءات على أراضي الحرم الجامعي والجمعية السكنية التابعة للجامعة.

وأهاب أعضاء مجلس الجامعة بجميع المواطنين عدم التعاطي بأي صيغة من صيغ الشراء أو أي شكل من أشكال التعاقد مع هؤلاء الباسطين لأنهم لايمثلون حقاً و لايمتلكون أي صفةً قانونية.

وعبّر أعضاء مجلس الجامعة في بيانهم عن أسفهم الشديد لما يتعرض له اليوم الحرم الجامعي من إعتداءات سافرة وتعد حقيقي على أراضيها، على الرغم من كافة الجهود المبذولة من قبلهم منذُ أمد بعيد، وما قاموا به من خطوات قانونية وقضائية ومطالبات إلى مختلف الجهات بوقف هذه الإعتداءات في العديد من الرسائل والإجراءات القانونية، سواء كانت على مستوى مجلس جامعة عدن الذي عقد عدة دورات خاصة بهذا الشأن، وعدة إجتماعات عقدت بهذا الشأن وآخرها كان إجتماع أعضاء مجلس جامعة عدن مع دولة رئيس الوزراء ومخاطبته مع كافة الأطر القانونية والأمنية المعنية بهذا الشأن.

ودعا مجلس الجامعة في البيان الصادر عنه بهذا الصدد كافة المؤسسات الإعلامية والجهود الأهلية والنخب السياسية والاجتماعية والثقافية إلى القيام بدورها في فضح هذا العدوان الذي لايمس جامعة عدن فحسب و إنما مستقبل التعليم والتنمية التعليمية في محافظة عدن وباقي المحافظات.

كما طالب الأعضاء في بيانهم كافة المواطنين الشرفاء سرعة التضامن والقيام بعدد من الفعاليات للتعبير عن الرأي العام الرافض مثل هكذا انتهاكات تجاه هذه القضية ورفض تلك الإعتداءات بمختلف الوسائل المتاحة والممكنة لديها.

وأعاد البيان إلى الأذهان أن جامعة عدن مؤسسة تعليمية رسمية حكومية تؤدي دورها التربوي التنويري التعليمي في خدمة المجتمع ولن تتخلّ عن رسالتها التنويرية، الذي يتطلب تظافر كافة الجهود من أجل حمايتها وحماية ممتلكاتها وحرمها وتعزيز دورها في تأدية رسالتها التعليمية.

وأوضح البيان أن الأراضي التي تم البسط عليها هي أساسا من الأراضي التي سوف تتضمن مشاريع لمؤسسات جامعية منها إنشاء عدد من الكليات والمستشفى الجامعي التعليمي.

كما أكد البيان أن مجلس الجامعة سيظل في إنعقاد إستثنائي دائم حتى يوضع حد لهذه الإنتهاكات الغير قانونية والغير شرعية.