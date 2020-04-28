عدن تايم

جباري: السيطرة على "الثوخب" يمثل ضربة قاصمة للحوثيين

28 أبريل، 2020
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عدن تايم/خاص:

قال الناطق الرسمي لمحور الضالع القتالي, فؤاد جباري, ان سيطرة القوات الجنوبية على قطاع “الثوخب” يمثل ضربة قاصمة لمليشيا الحوثي, خاصة بعد ان توسعت المليشيا مؤخرا في القطاع وحاولت ان تقوم بعمليات واسعة للاتفاق والسيطرة, ولكن القوات الجنوبية قطعت الخطة الاستراتيجية للمليشيات وكبدتها خسائر فادحة.

واوضح جباري في حديثه لقناة “الغد المشرق”..” لقد قامت القوات الجنوبية بهجوم واسع وعملية نوعية في قطاع “الثوخب” وهو قطاع يتراوح مساحته اكثر 10 كيلو متر مربع, تم تحريره بشكل كامل اضافة الى المناطق التي كانت تحت سيطرة الحوثي والواقعة شمال غرب حجر شمال مديرية الحشاء ,كما اغتنمت القوات الجنوبية اسلحة كبيرة تركتها المليشيا ورائها, ايضا تكبدت المليشيا عشرات القتلى والجرحى”.

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