جباري: المليشيا تحاول اثبات وجودها في الضالع بضربات فاشلة على مواقع القوات الجنوبية

تصدت القوات الجنوبية لهجوما حوثيا قامت به مليشيات الحوثي, باتجاه مواقعها في محافظة الضالع, وتمكنت القوات الجنوبية من كسر الهجوم متكبدة الحوثيين خسائر كبيرة.

وقال, فؤاد جباري, الناطق الرسمي لمحور الضالع القتالي, في تصريح لإذاعة “هنا عدن” “بعد الهدوء الحذر على مختلف جبهات القتال في مختلف جبهات الضالع, قامت القوات المسلحة الجنوبية والقوات المشتركة بقصف مدفعي استهدف ثكنات وتجمعات للمليشيات الحوثية, ونفذت القوات الجنوبية عمليات نوعية كبدت المليشيا خسائر كبيرة “.

وتابع “في ساعة متأخرة من ليلة امس الخميس حاولت المليشيات شن هجوم “خجول” باتجاه مواقع القوات الجنوبية من كتائب الشهيد مروان المرابطة في مواقع, “الحرة, وقروض” شمال شرق مديرية الحشاء في قطاع حبيل يحيى, وسرعان ما تراجعت مليشيا الحوثي عن هجومها وعادت الى مواقعها السابقة جنوبي بلدة حبيل يحيى تحت وقع ضربات القوات المسلحة الجنوبية”.

واضاف “حاولت المليشيا من هذا الهجوم اثبات وجودها, وانها لازالت تناور, ولكن الواقع انها تعيش في حالة انهيار وضعف ووهم خلال الفترة الجارية, وفي الاثناء تصعد القوات المسلحة المرابطة في الضالع من خلال القيام بعمليات نوعية وقصف مدفعي وتتحرك لاستهداف المليشيات في اوكارها في مختلف جبهات القتال جنوبي محافظة اب”.