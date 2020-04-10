جبايات مليشيا الحوثي لكورونا تمتد إلى تجار المفروشات

تواصل مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، فرض الجبايات على التجار بدعوى مواجهة فيروس كورونا, دون أن تكلف نفسها تخصيص أي مبالغ لمواجهة الجائحة.

وقال مصدر مطلع لـ”المشهد العربي”، إن المليشيا الحوثية، فرضت على تجار المفروشات تقديم مساهمات نقدية وعينية بحجة تجهيز مراكز الحجر الصحي.

وأضاف المصدر أن مليشيا الحوثي، تسلمت مئات المفروشات والبطانيات والوسائد كدفعة أولى، بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة من تجار المفروشات.

وأشار إلى أن المساهمات العينية تسلمتها لجان وزارة الصحة التابعة للحوثيين, في حين أن المبالغ المالية وصلت إلى قيادات في الوزارة.

ولفت إلى أن عمليات تحصيل المساهمات تحولت إلى ابتزاز جديد, وأن الوزارة الحوثية تجاهلت تخصيص أي مبالغ لمواجهة كورونا.

ونبه المصدر إلى أن الوزارة طالبت التجار ورجال الاعمال بمبالغ مالية كبيرة, لم تعرف مصيرها بعد, كما طالبت القطاع الطبي والصحي الخاص من شركات ومصانع أدوية ومشتشفيات دعم المراكز الصحية بالأجهزة والمعدات الطبية وأجهزة التنفس.