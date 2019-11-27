جدلا واسعاً حول المقصود بفتح مطارصنعاء..تفاصيل





ثار اعلان التحالف يوم الثلاثاء عن فتح مطار صنعاء جدلا واسعاً حول المقصود بفتح المطار للمرضى ومن هم المرضى الذين يحق لهم السفر. وكان التحالف قد أوضح اليوم عن اطلاق سراح 200 حوثي اضافة الى فتح مطار صنعاء بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى. وفي حين تحدث مصادر مطلعة أن فتح مطار صنعاء تأتي في اطار التفاهمات بين السعودية والحوثيين هذه الايام إلا أن اقتصادر الحديث عن فتح المطار للمرضى أثار عدة تساؤلات من يحق له السفر ثم من لمن هي الاولوية في السفر. وذكروا أن هذه التساؤلات ما تزال مفتوحة لا سيما وأن هناك الالاف من اليمنيين الذي يحتاجون للسفر لتلقي العلاج خارج البلاد. وتحدث ناشطون على أن فتح المطار سفيتح باب واسع للحوثيين لابتزاز المواطنين فيمن يحق له السفر للخارج ومصدر جديد للارتزاق ودر الملايين الدولارات للخروج الى خارج البلاد عبر مطار صنعاء.



