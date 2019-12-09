جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات اليوم الأحد 8 – 12 – 2019

موقع سبورت 360 – اشتعلت المنافسة للتأهل إلى بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بالنسبة للدوري الإسباني لموسم 2019-2020 بعد نهاية مباريات اليوم من الجولة السادسة عشر من الليجا.

يهمك أيضاً:

اليونايتد يحكم .. فلترفع يا جوارديولا القبعة لسولشاير

وقد تعادل ريال سوسيداد سلبيًا مع فريق بلد الوليد ليضيع فرصة ثمينة من أجل الضغط على إشبيلية صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب البطولة، بعد أن أضاع أبناء الباسك الكثير من الفرص.

وقد افتتح ريال بيتيس اليوم بفوز مثير على حساب فريق اتليتيك بيلباو بنتيجة 3-2 في مباراة تاريخية شهدت تسجيل هاتريك للنجم الإسباني خواكين سانشيز ليصبح اكبر لاعب في تاريخ الليجا يسجل هاتريك في الدوري في عمر 38 عامًا.

واستطاع خيتافي العودة بالثلاث نقاط من إيبار فيما تعادل اشبيلية مع اوساسونا ليفشل في زيادة الضغط على ثنائي الصدارة برشلونة وريال مدريد ولكنه يظل في المركز الثالث ولكن بفارق 3 نقاط عن النادي الملكي.

ترتيب الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات اليوم

1- برشلونة 34 نقطة

2- ريال مدريد 34 نقطة

3- إشبيلية 31 نقطة

4- ريال سوسيداد 27 نقطة

5- خيتافي 27 نقطة

6- أتليتك بيلباو 26 نقطة

7- أتليتكومدريد 26 نقطة

8- فالنسيا 26 نقطة

9- غرناطة 24 نقطة

10- اوساسونا 23 نقطة

11- ريال بيتيس 22 نقطة

12- ليفانتي 20 نقطة

13- فياريال 19 نقطة

14- بلد الوليد 19 نقطة

15- ديبورتيفو ألافيش 18 نقطة

16- إيبار 15 نقطة

17- ريال مايوركا 14 نقطة

18- سيلتا فيجو 13 نقاط

19- ليجانيس 9 نقاط

20- اسبانيول 9 نقاط

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

