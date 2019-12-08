جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات اليوم السبت 7 – 12 – 2019

موقع سبورت 360 – تواصلت الإثارة والمتعة في الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات اليوم في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من موسم 2019-2020 بعد فوز برشلونة المتصدر وريال مدريد.

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في بداية اليوم حقق ريال مدريد فوزًا مستحقا على حساب فريق اسبانيول المنهار هذا الموسم والذي يقبع في المركز التاسع عشر بعد تألق النجم الفرنسي كريم بنزيما الذي سجل هدف وصنع الآخر لتنتهي المباراة بنتيجة 2-0.

أما فالنسيا فقد قلب تأخره في النتيجة 2-0 لفوز كبير بنتيجة 4-2 امام فريق ليفانتي في ديربي مدينة فالنسيا حيث جاء اللقاء مثيرا ومليئا بالأحداث و التغيرات بين شوطي المباراة.

وفاز نادي برشلونة بنتيجة 5-2 على حساب ريال مايوركا في ملعب “كامب نو” ليعود إلى صدارة ترتيب الليجا مرة أخرى بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل هاتريك مميز في شباك الفريق الضيف.

ترتيب الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات اليوم

1- برشلونة 34 نقطة

2- ريال مدريد 34 نقطة

3- إشبيلية 30 نقطة

4- ريال سوسيداد 26 نقطة

5- أتليتك بيلباو 26 نقطة

6- أتليتكومدريد 26 نقطة

7- فالنسيا 26 نقطة

8- خيتافي 24 نقطة

9- غرناطة 24 نقطة

10- اوساسونا 22 نقطة

11- ليفانتي 20 نقطة

12- فياريال 19 نقطة

13- ريال بيتيس 19 نقطة

14- بلد الوليد 18 نقطة

15- ديبورتيفو ألافيش 18 نقطة

16- إيبار 15 نقطة

17- ريال مايوركا 14 نقطة

18- سيلتا فيجو 13 نقاط

19- إسبانيول 9 نقاط

20- ليجانيس 6 نقاط

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