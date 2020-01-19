جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات اليوم السبت 18 – 1 – 2020

سبورت 360 – ارتقى ريال مدريد إلى صدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات اليوم من الإسبوع العشرين من موسم 2019-2020 حيث سينتظر مباراة برشلونة يوم الغد الذي سيلعب ضد غرناطة.

وجاءت صدارة ريال مدريد بعد الفوز على فريق اشبيلية في قمة هذا الإسبوع بصعوبة كبيرة بنتيجة 2-1 حيث سجل هدفي النادي الملكي متوسط ميدانه كاسيميرو ليصبح رصيده 43 نقطة.

أما أتليتكو مدريد فقد سقط بنتيجة مفاجأة ضد فريق ايبار الذي يصارع من أجل البقاء في الدوري هذا الموسم حيث فاز الأخير بنتيجة 2-0 في ختام لقاءات السبت ليظل الاتليتي في المركز الثالث خلف ريال مدريد وبرشلونة.

ترتيب الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات اليوم

1- ريال مدريد 43 نقطة

2- برشلونة 40 نقطة

3- أتليتكو مدريد 35 نقطة

4- اشبيلية 35 نقطة

5- خيتافي 33 نقطة

6- ريال سوسيداد 31 نقطة

7- فالنسيا 31 نقطة

8- أتليتك بيلباو 29 نقطة

9- فياريال 28 نقطة

10- غرناطة 27 نقطة

11- ليفانتي 26 نقطة

12- أوساسونا 25 نقطة

13- ريال بيتيس 24 نقطة

14- ديبورتيفو ألافيش 23 نقطة

15- بلد الوليد 22 نقطة

16- إيبار 22 نقطة

17- سيلتا فيجو 15 نقطة

18- ريال مايوركا 15 نقطة

19- ليجانيس 14 نقطة

20- اسبانيول 11 نقطة

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