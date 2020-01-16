ينشر تحديث نت جدول رحلات طيران اليمنية، المقررة غدا الجمعة، حيث تتوزع على القاهرة ومومباي.

رقم الرحلة: 609

خط الرحلة: القاهرة – عدن

الإقلاع: 02.30 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة

الوصول: 06:30 صباحا

رقم الرحلة: 600

خط الرحلة: عدن – القاهرة

الإقلاع: 08:00 صباحا

الوصول: 10:30 صباحا

رقم الرحلة: 601

خط الرحلة: القاهرة – عدن

الإقلاع: 11:30 ظهرا بتوقيت القاهرة

الوصول: 16:00 مساء

رقم الرحلة: 608

خط الرحلة: عدن – القاهرة

الإقلاع: 17:30 مساء

الوصول: 20:00 مساء

رقم الرحلة: 854

خط الرحلة: عدن – مومباي

الإقلاع: 07:00 صباحا

الوصول: 13:30 ظهرا

رقم الرحلة: 855

خط الرحلة: مومباي – عدن

الإقلاع: 15:00 عصرا

الوصول: 16:30 مساء