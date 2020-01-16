تحديث نت
جدول رحلات طيران اليمنية، المقررة غدا الجمعة
ينشر تحديث نت جدول رحلات طيران اليمنية، المقررة غدا الجمعة، حيث تتوزع على القاهرة ومومباي.
رقم الرحلة: 609
خط الرحلة: القاهرة – عدن
الإقلاع: 02.30 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة
الوصول: 06:30 صباحا
رقم الرحلة: 600
خط الرحلة: عدن – القاهرة
الإقلاع: 08:00 صباحا
الوصول: 10:30 صباحا
رقم الرحلة: 601
خط الرحلة: القاهرة – عدن
الإقلاع: 11:30 ظهرا بتوقيت القاهرة
الوصول: 16:00 مساء
رقم الرحلة: 608
خط الرحلة: عدن – القاهرة
الإقلاع: 17:30 مساء
الوصول: 20:00 مساء
رقم الرحلة: 854
خط الرحلة: عدن – مومباي
الإقلاع: 07:00 صباحا
الوصول: 13:30 ظهرا
رقم الرحلة: 855
خط الرحلة: مومباي – عدن
الإقلاع: 15:00 عصرا
الوصول: 16:30 مساء