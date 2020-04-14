جدول عمل خاص بآلية صرف الشيكات يضعه البنك المركزي عدن

وضع البنك المركزي اليمني عدن جدول عمل خاص بآلية صرف الشيكات يضعه البنك المركزي وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة فيروس كوفيد – 19 (كورونا)، وحسب توصيات لجنة الطوارئ بالبنك المركزي في اتخاذ كافة الخطوات الوقائية، وبما يستجد في عموم الجمهورية بشكل عام، وفي محافظة عدن بشكل خاص، وبما تقره لجنة الطوارئ بوزارة الصحة.

ولفتت إدارة البنك المركزي في اعلان لها انتباه جميع مندوبي المرافق الحكومية والمواطنين، الالتزام بالجدول الخاص بصرف الشيكات من كل أسبوع، على النحو التالي:

يوم الأحد:

المؤسسة العامة للكهرباء.

المؤسسة العامة للمياه.

موانئ عدن.

صندوق النظافة بمحافظة عدن.

مطار عدن الدولي.

يوم الإثنين:

شيكات الموازنة.

يوم الثلاثاء:

البنك المركزي فرع أبين.

شيكات الموازنة.

يوم الأربعاء:

شيكات الحسابات الجارية الأخرى.

يوم الخميس:

عمل داخلي واستلام مذكرات التصحيح والتواقيع، بالإضافة الى أي مراجعة أو طلب صرف شيكات أو كشوفات.

وبالنسبة لمكتب وزارة الصحة وما يتبعها، فسيتم الصرف في جميع أيام الدوام الرسمي كاستثناء خاص.

وترجو إدارة البنك المركزي من الجميع الالتزام بالجدول أعلاه حفاظاً على صحة المندوبين والمواطنين وصحة موظفي البنك.

حفظ الله البلاد والعباد من البلاء والوباء.