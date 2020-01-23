جدول مباريات الأسبوع 21 من الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة…

فريق عمل يوروسبورت عربية

تنتظر برشلونة رحلة محفوفة بالمخاطر إلى فالنسيا السبت في المرحلة الحادية والعشرين من بطولة إسبانيا.

وستكون مواجهة فالنسيا أول اختبار حقيقي لبرشلونة في ثالث مباراة بقيادة مدربه الجديد كيكي سيتيين الذي استلم المهمة الإثنين قبل الماضي خلفاً لإرنستو فالفيردي المُقال من منصبه.

وعانى برشلونة في مباراتيه الأولين بقيادة سيتيين، فتغلب بشق النفس على غرناطة 1-0 الأحد الماضي في الدوري، ثم حجز بطاقته بصعوبة إلى ثمن نهائي مسابقة الكأس بعدما حوّل تخلفه بهدف إلى فوز بثنائية للفرنسي أنطوان غريزمان أمام مضيفه المتواضع إيبيزا من الدرجة الثالثة، وأفلت من مصيره موسم 2002-2003 عندما انتهى مشواره عند الحاجز الأول بسقوطه في الدور الـ64 أمام نوفيلدا (2-3).

ويُدرك برشلونة جيداً أهمية النقاط الثلاث السبت كونها ستبقيه على الأقل في الصدارة التي يتقاسمها مع غريمه التقليدي ريال مدريد الذي تنتظره مباراة سهلة نسبياً الأحد أمام مضيفه بلد الوليد.

لكنّ فالنسيا السابع لن يكون لقمة سائغة أمام النادي الكاتالوني وسيسعى إلى استغلال الفترة المهزوزة التي يمر بها لاعبو “بلاوغرانا” بعد الخروج من نصف نهائي مسابقة الكأس السوبر في الرياض، لفك العقدة التي تلازمه أمام النادي الكاتالوني بملعب “ميستايا”.

ويعود الفوز الأخير لفالنسيا على برشلونة في الدوري بملعب “ميستايا” إلى 18 فبراير 2007، ومنذ ذلك الحين خسر 5 مرات في 12 مباراة على أرضه، لكنه تغلب على النادي الكاتالوني مرتين في “كامب نو” في المباريات الـ13 الأخيرة بينهما في الدوري في برشلونة.

ويبدو ريال مدريد مرشحاً فوق العادة لتحقيق فوزه الثالث توالياً والانفراد بالصدارة في حال تعثر غريمه، وذلك عندما يحل ضيفاً على بلد الوليد الخامس عشر والذي لم يذق طعم الفوز في مبارياته الثماني الأخيرة (خمسة تعادلات وثلاث هزائم).

ويدخل النادي الملكي المباراة منتشياً ببلوغه ثمن نهائي مسابقة الكأس بفوزه على مضيفه أونيونيستاس سلمنقة من الدرجة الثالثة 3-1.

ويملك أتلتيكو مدريد الثالث فرصة محو خيبة الخسارة أمام إيبار في المرحلة الماضية عندما يستضيف ليغانيس التاسع عشر قبل الأخير الأحد، والأمر ذاته بالنسبة لشريكه إشبيلية عندما يستضيف جاره غرناطة العاشر السبت.

إليكم جدول مباريات الأسبوع 21 من الدوري الإسباني بتوقيت السعودية والقنوات الناقلة:

الجمعة 24 يناير:

أوساسونا وليفانتي عند الساعة 23:00 على قناة بي إن سبورت 3.

السبت 25 يناير:

إسبانيول وأتلتيك بلباو عند الساعة 15:00 على قنوات بي إن سبورت 3 وبي إن سبورت ماكس 4 الفرنسية.

فالنسيا وبرشلونة عند الساعة 18:00 على بي إن سبورت 3 وبي إن سبورت 4K.

ديبورتيفو ألافيس وفياريال عند الساعة 20:30 على قنوات بي إن سبورت 3 وبي إن سبورت ماكس 10 الفرنسية.

إشبيلية وغرناطة عند الساعة 23:00 على قنوات بي إن سبورت 3 وبي إن سبورت 11 الإنجليزية.

الأحد 26 يناير:

أتلتيكو مدريد وليغانيس عند الساعة 14:00 على قنوات بي إن سبورت 3 وبي إن سبورت 2 الفرنسية وبي إن سبورت ماكس 4 الفرنسية.

سلتا فيغو وإيبار عند الساعة 16:00 على قنوات بي إن سبورت 3 وبي إن سبورت ماكس 4 الفرنسية.

خيتافي وريال بيتيس عند الساعة 18:00 على قنوات بي إن سبورت 3 وبي إن سبورت ماكس 10 الفرنسية.

ريال سوسييداد وريال مايوركا عند الساعة 20:30 على قنوات بي إن سبورت 3 وبي إن سبورت ماكس 10 الفرنسية.

بلد الوليد وريال مدريد عند الساعة 23:00 على قنوات بي إن سبورت 3 وبي إن سبورت 11 الإنجليزية وبي إن سبورت ماكس 4 الفرنسية.