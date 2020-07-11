أخبار نادي برشلونة

جدول مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت 11 يوليو 2020 والقنوات الناقلة

11 يوليو، 2020
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جدول مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت 11 يوليو 2020 والقنوات الناقلة
جدول مباريات الدوري الإسباني اليوم

سبورت 360 – نقدم لكم جدول مباريات الدوري الإسباني في الجولة الـ36 من عمر مسابقة الليجا اليوم السبت 11 يوليو 2020، والذي يتصدره فريق ريال مدريد في الوقت الحالي.

جدول مباريات الدوري الإسباني اليوم يشهد مباراة مرتقبة بين برشلونة ومضيفه بلد الوليد، في صراع القمة والقاع بالليجا، كما يستقبل أتلتيكو مدريد نظيره ريال بيتيس على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

برشلونة وإسبانيول

جدول مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت والقنوات الناقلة

جدول مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت والقنوات الناقلة

مباراة أوساسونا وسيلتا فيجو سوف تقام في تمام الساعة (5 مساءً بتوقيت القاهرة)، و(6 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية) و(7 مساءً بتوقيت الإمارات)، وسيتم بث اللقاء عبر قناة bein 3.

مباراة بلد الوليد وبرشلونة سوف تقام في تمام الساعة (8:30 مساءً بتوقيت القاهرة)، و(9:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية) و(10:30 مساءً بتوقيت الإمارات)، وسيتم بث اللقاء عبر قناة bein 3.

مباراة أتلتيكو مدريد وريال بيتيس سوف تقام في تمام الساعة (10 مساءً بتوقيت القاهرة)، و(11 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية) و(12 صباحًا بتوقيت الإمارات)، وسيتم بث اللقاء عبر قناة bein 8.

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