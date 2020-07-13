جدول مباريات الدوري الإسباني اليوم الإثنين 13 يوليو 2020 والقنوات الناقلة

سبورت 360 – نرصد لكم جدول مباريات الدوري الإسباني في الجولة الـ36 من عمر مسابقة الليجا اليوم الإثنين 13 يوليو 2020، والذي يتصدره فريق ريال مدريد في الوقت الحالي.

جدول مباريات الدوري الإسباني اليوم الإثنين يشهد مواجهة بين فياريال ريال سوسيداد على ملعب المارديجال. كما يستقبل ديبورتيفو ألافيس نظيره خيتافي.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على نظيره غرناطة على ملعب نويفا لوس كارمينيس.

جدول مباريات الدوري الإسباني اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

مباراة ريال مدريد وغرناطة سوف تقام في تمام الساعة (10 مساءً بتوقيت القاهرة)، و(11 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية) و(12 صباحًا بتوقيت الإمارات)، وسيتم بث اللقاء عبر قناة bein 3.

مباراة فياريال وريال سوسيداد سوف تقام في تمام الساعة (7:30 مساءً بتوقيت القاهرة)، و(8:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية) و(9:30 مساءً بتوقيت الإمارات)، وسيتم بث اللقاء عبر قناة bein 4.

مباراة ديبورتيفو ألافيس وخيتافي سوف تقام في تمام الساعة (7:30 مساءً بتوقيت القاهرة)، و(8:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية) و(9:30 مساءً بتوقيت الإمارات)، وسيتم بث اللقاء عبر قناة bein 3.

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