جدول مباريات الدوري الإسباني اليوم الأحد 19-1-2020 والقنوات الناقلة

سبورت 360 – تقام اليوم الأحد الموافق 19 من شهر يناير لعام 2020 الجاري ما تبقى من مباريات الجولة العشرين من الدوري الإسباني لموسم 2019-2020 والذي يحمل لقبه نادي برشلونة ويتصدره ريال مدريد.

في افتتاح مباريات اليوم سيلعب فريق فالنسيا مباراة صعبة خارج أرضه مع فريق ريال مايوركا الذي يسعى للهروب من الهبوط حيث يحتل المركز الثامن عشر.

أما برشلونة فسيسعى لاسترداد الصدارة من ريال مدريد بعد أن احتلها ريال مدريد يوم أمس بالفوز على اشبيلية حيث يستقبل فريق غرناطة في ملعب الكامب نو في أولى مباريات المدرب الجديد للبلاوجرانا كيكي سيتيين.

وفيما تبقى من مباريات يستقبل ريال بيتيس فريق ريال سوسيداد ويخرج اسبانيول متذيل الترتيب لمواجهة صعبة ضد فريق فياريال ويستقبل أتليتك بيلباو فريق سيلتا فيجو.

مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

مباراة ريال مايوركا وفالنسيا اليوم الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة Bein 3

مباراة ريال بيتيس وريال سوسيداد اليوم الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة Bein 3

مباراة فياريال وإسبانيول اليوم الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة Bein 3

مباراة أتليتك بيلباو وسيلتا فيجو اليوم الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة على قناة Bein 3

مباراة برشلونة وغرناطة اليوم الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة Bein 3

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