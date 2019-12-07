جدول مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت 7 – 12 – 2019 والقنوات الناقلة

موقع سبورت 360 – تٌقام اليوم 4 مباريات هامة من لقاءات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني لموسم 2019-2020، والذي يتصدره ويحمل لقبه نادي برشلونة بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ويشاركه الصدارة فريق ريال مدريد.

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وسوف يبدأ اليوم مبكرًا باستقبال ريال مدريد لفريق إسبانيول المنهار هذا الموسم على ملعب “سانتياجو بيرنابيو” الخاص بالنادي الملكي حيث يسعى الميرنجي لاستعادة الصدارة منفردًا ولو لساعات معدودة قبل لقاء برشلونة في مساء نفس اليوم.

أما برشلونة فسيكون في ختام هذا اليوم حيث يستقبل فريق ريال مايوركا الذي يعاني أيضًا من عدم استقرار النتائج هذا الموسم بعد صعوده هذا الموسم إلى الليجا بعد فترة غياب طويلة.

وقد عبر برشلونة في الجولة الماضية فريق اتليتكو مدريد خارج ميدانه وبالتحديد في ملعب الأتليتي، ويأمل في اجتياز مباراة مايوركا قبل 10 أيام فقط من مواجهة ريال مدريد في كلاسيكو إسبانيا.

مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

مباراة ريال مدريد وإسبانيول اليوم الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة Bein 3

مباراة غرناطة وديبورتيفو ألافيش اليوم الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة Bein 3

مباراة ليفانتي وفالنسيا اليوم الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة على قناة Bein 3

مباراة برشلونة وريال مايوركا اليوم الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة Bein 3

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