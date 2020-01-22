جدول مباريات كأس ملك إسبانيا اليوم الأربعاء 21-1-2020 والقنوات الناقلة

سبورت 360 – تستكمل اليوم مباريات الدور الثالث من بطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2019-2020 والذي يحمل لقبه نادي فالنسيا الذي سيحاول الدفاع عن لقبه في ظل منافسة شرسة مع ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد واشبيلية.

اليوم سيقام 8 لقاءات في هذا الدور حيث ستواجه فرق الليجا منافسين متواضعين من الدرجة الثانية والثالثة أيضاً ولكن مفاجأت تلك البطولة تظل موجودة مهما كان فارق الامكانيات.

برشلونة سيخرج لمواجهة فريق ايبيزا ايفيسا المتواضع بينما يخرج ريال مدريد لمواجهة فريق سالامانكا اما حامل اللقب فالنسيا فسيواجه فريق لوجرونيس حيث تلعب تلك الفرق في الدرجات الأدنى من الكرة الإسبانية.

مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

مباراة ايبيزا ايفيسا وبرشلونة اليوم الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة وهي غير منقولة في الوطن العربي

مباراة ايلشي واتليتيك بيلباو اليوم الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة

مباراة سالامانكا وريال مدريد اليوم الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة على وهي غير منقولة في الوطن العربي

مباراة ريال سوسيداد وإسبانيول اليوم الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة

مباراة لوجرونيس وفالنسيا اليوم الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة

مباراة تينيريفي وبلد الوليد اليوم الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة

مباراة جيرونا وفياريال اليوم الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة

مباراة بادالونا وغرناطة اليوم الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة

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