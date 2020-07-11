جدول مواعيد أهم مباريات اليوم السبت 11 يوليو 2020 والقنوات الناقلة

سبورت 360 ــ نستعرض لكم مباريات اليوم السبت 11 يوليو الجاري في مختلف المسابقات الكبرى، حيث تجري منافسات الدوريات الثلاثة الكبرى “الدوري الإسباني، والدوري الإنجليزي، والدوري الإيطالي“.

مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تُقام 3 مواجهات في الجولة 36 من الليجا، ضمن مباريات اليوم السبت وهم:

1- برشلونة ضد بلد الوليد

يُذاع اللقاء في تمام الساعة 21:30 بتوقيت الامارات، 20:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت مصر، عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 3.

2- أتليتكو مدريد ضد ريال بيتيس

يُذاع اللقاء في تمام الساعة 24:00 بتوقيت الامارات، 23:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت مصر، عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 3.

3- أوساسونا ضد سيلتا فيجو

يُذاع اللقاء في تمام الساعة 19:00 بتوقيت الامارات، 18:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت مصر، عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 3.

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تُقام 3 لقاءات ضمن الجولة 32 من الكالتشيو ضمن مباريات اليوم السبت وهم:

1- يوفنتوس ضد أتلانتا

يُذاع اللقاء في تمام الساعة 23:45 بتوقيت الامارات، 22:45 بتوقيت السعودية، 21:45 بتوقيت مصر، عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 4.

2- لاتسيو ضد ساسولو

يُذاع اللقاء في تمام الساعة 19:15 بتوقيت الامارات، 18:15 بتوقيت السعودية، 17:15 بتوقيت مصر، عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 4.

3- روما ضد بريشيا

يُذاع اللقاء في تمام الساعة 21:30 بتوقيت الامارات، 20:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت مصر، عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 4.

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تُقام 5 لقاءات في الجولة 35 من البريميرليج ضمن مباريات اليوم السبت وهم:

1- ليفربول ضد بيرنلي

يُذاع اللقاء في تمام الساعة 18:00 بتوقيت الامارات، 17:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت مصر، عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

2- مانشستر سيتي ضد برايتون

يُذاع اللقاء في تمام الساعة 23:00 بتوقيت الامارات، 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر، عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي .

3- تشيلسي ضد شيفيلد يونايتد

يُذاع اللقاء في تمام الساعة 20:30 بتوقيت الامارات، 19:30 بتوقيت السعودية، 18:30 بتوقيت مصر، عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي.

4- نورتيش سيتي ضد وست هام

يُذاع اللقاء في تمام الساعة 15:30 بتوقيت الامارات، 14:30 بتوقيت السعودية، 13:30 بتوقيت مصر عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 4.

5- واتفورد ضد نيوكاسل

يُذاع اللقاء في تمام الساعة 15:30 بتوقيت الامارات، 14:30 بتوقيت السعودية، 13:30 بتوقيت مصر عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

