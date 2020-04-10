أخبار نادي برشلونة

جديد سوق برشلونة

10 أبريل، 2020
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جديد سوق برشلونة

هاي كورة_ قامت صحيفة السبورت الكتالونية بالحديث عن آخر تطورات المشهد في سوق إنتقالات الصيف المقبل لدى برشلونة .

1_عثمان ديمبيلي على جدول أعمال إنتر ويوفنتوس

2_برشلونة يريد صفقة تبادلية مع السيتي :نيلسون سيميدو مُقابل كانسيلو

3_تشيلسي يريد أن يأخذ كوتينيو على سبيل الإعارة للموسم المقبل مقابل نحو 15 مليون يورو بالإضافة إلى دفع راتبه بالكامل وحال نجح اللاعب سيحاول تحويل الصفقة إلى دائمة… برشلونة يرفض ويريد البيع فقط مقابل 75 مليون يورو.

4_شالكة سيطلبون اعارة جديدة من أجل توديبو…أزمة الكورونا تركت الألمان بدون موارد ولن يفعلوا خيار الشراء بقيمة 25 مليون يورو.

5_ميراندا لن يستمر في شالكه


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