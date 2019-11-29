المشهد العربي

جراء اضطراب بحر العرب.. أمطار على عدة دول خلال الأيام المقبلة

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 38 دقيقة
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توقع مختصون في مجال الطقس أن تشهد عدة دول بينها اليمن موجة باردة يصاحبها حالة ماطرة تستمر من الأحد وحتى الثلاثاء القادم.

وقال المختص السعودي بمجال الطقس سامي الحربي، إن الحالة الجديدة سيتمد تأثيرها على السعودية الكويت والبحرين والإمارات أيضاً إلى جانب اليمن.

ولفت إلى أن الحالة في مجملها ستكون خفيفة مع بعض الغزارة في مواقع معينة.

وتسبب الاضطراب المداري على بحر العرب بإعادة شحن الأجواء مرة أخرى بالبرودة والماء، الأمر الذي يزيد من احتمالية سقوط الأمطار، حسب المختصين.

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المشهد العربي

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