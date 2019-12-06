المشهد العربي

جراء الأمطار.. تحذير عاجل لسكان المناطق الساحلية بسقطرى

6 ديسمبر، 2019
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المشهد العربي ـ سقطرى:

دعت هيئة الأرصاد بمحافظة أرخبيل سقطرى، المواطنين بأخذ الحيطة والحذر خلال التحرك بالسيارات بالقرب من الأودية والعبور منها خلال الساعات القادمة.

وأوضحت الهيئة أن أجواء أرخبيل سقطرى ستتأثر بتدني الرؤية الأفقية والعمودية.

وطالبت الهيئة قانطي المناطق القريبة من السواحل باللجوء لأماكن أكثر أماناً؛ تحسباً لارتفاع منسوب الأمواج وتدفق السيول.

ونوهت إلى أن السحب الركامية المنخفضة والسحب الطبقية المتوسطة تغطي القبة السماوية لسقطرى، كما تتواصل الأمطار بمختلف المناطق.

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