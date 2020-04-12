4 مايو

جراء التعذيب .. تدهور صحة المعتقلين بسجون مليشيا الإخوان بسقطرى

13 أبريل، 2020
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الإثنين – 13 أبريل 2020 – الساعة 12:02 ص بتوقيت عدن ،،،

4 مايو / متابعات


كشفت مصادر أن الحالة الصحية لبعض المعتقلين في سجون مليشيا الإخوان بسقطرى تدهورت مؤخراً، جراء التعذيب المستمر.
وقالت ” إن المعتقل في سجون مليشيا الإخوان العقيد محمد مرشد أصبحت حالته حرجة؛ بسبب التعذيب المتواصل له من قبل مليشيا الإخوان، إلى جانب تعرض يد الضابط أحمد مسلم للكسر.
ودعا أهالي سقطرى والمشائخ والقبائل والشخصيات الاعتبارية ومنظمات حقوق الإنسان، إلى تنفيذ وقفة احتجاجية، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين من اجل حصولهم على الرعاية الصحية الكاملة.

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الإخوان التعذيب المعتقلين بسجون بسقطرى تدهور جراء صحة مليشيا

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