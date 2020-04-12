جراء التعذيب .. تدهور صحة المعتقلين بسجون مليشيا الإخوان بسقطرى

4 مايو / متابعات



كشفت مصادر أن الحالة الصحية لبعض المعتقلين في سجون مليشيا الإخوان بسقطرى تدهورت مؤخراً، جراء التعذيب المستمر.

وقالت ” إن المعتقل في سجون مليشيا الإخوان العقيد محمد مرشد أصبحت حالته حرجة؛ بسبب التعذيب المتواصل له من قبل مليشيا الإخوان، إلى جانب تعرض يد الضابط أحمد مسلم للكسر.

ودعا أهالي سقطرى والمشائخ والقبائل والشخصيات الاعتبارية ومنظمات حقوق الإنسان، إلى تنفيذ وقفة احتجاجية، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين من اجل حصولهم على الرعاية الصحية الكاملة.