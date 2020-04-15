عدن 24

جراء سيول الأمطار غرق أسرة بالكامل في مأرب اليمنية

16 أبريل، 2020
0

عدن24- متابعات
توفيت أسرة غرقاً بسيول الأمطار التي غمرت مخيم السويداء للنازحين بمحافظة مأرب اليمنية.وقال ناشطون إن “أم وأطفالها الأربعة، توفوا غرقاً جراء سيول الأمطار التي جرفت مخيم السويداء للنازحين”. مشيرين إلى انه تم العثور على جثتي طفلين، وجاري البحث عن جثث الأم والطفلين الأخرين. في حين تحدث ناشطون أخرون عن وجود أشخاص مفقودين.وشهدت محافظة مأرب، الأربعاء، أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف ورياح شديدة وتدفق للسيول بشكل كبير.وتسبب السيول المتدفقة بغمر مخيمي السويداء والميل الواقع بمنطقة الخانق، وألحقت بهما أضرار بليغة.كما غمرت أيضا منازل المواطنين بجوار مجاري السيول بمنطقة الروضة.وبحسب مصادر محلية، فإن فرق الانقاذ تواصل إجلاء المواطنين العالقين في المناطق التي غمرتها السيول.وأطلق النشطاء نداء استغاثة للمنظمات الإنسانية لسرعة التدخل واتخاذ التدابير اللازمة.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أسرة الأمطار اليمنية بالكامل جراء سيول غرق في مأرب

إقرا أيضا

Photo of تزامنا مع تحشيد الإخوان إلى شقرة .. القوات الجنوبية تدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى أبين

تزامنا مع تحشيد الإخوان إلى شقرة .. القوات الجنوبية تدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى أبين

16 أبريل، 2020
Photo of قوات الإخوان في الشرعية تصعد الموقف العسكري

قوات الإخوان في الشرعية تصعد الموقف العسكري

16 أبريل، 2020
Photo of مشائخ سقطرى يدعون الرئيس هادي للإسراع بإقالة المحافظ “محروس

مشائخ سقطرى يدعون الرئيس هادي للإسراع بإقالة المحافظ “محروس

16 أبريل، 2020
Photo of لحج.. الحزام الأمني يضبط اشخاص بحوزتهم حشيش وحبوب مخدر

لحج.. الحزام الأمني يضبط اشخاص بحوزتهم حشيش وحبوب مخدر

15 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق