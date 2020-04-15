جراء سيول الأمطار غرق أسرة بالكامل في مأرب اليمنية

عدن24- متابعات

توفيت أسرة غرقاً بسيول الأمطار التي غمرت مخيم السويداء للنازحين بمحافظة مأرب اليمنية.وقال ناشطون إن “أم وأطفالها الأربعة، توفوا غرقاً جراء سيول الأمطار التي جرفت مخيم السويداء للنازحين”. مشيرين إلى انه تم العثور على جثتي طفلين، وجاري البحث عن جثث الأم والطفلين الأخرين. في حين تحدث ناشطون أخرون عن وجود أشخاص مفقودين.وشهدت محافظة مأرب، الأربعاء، أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف ورياح شديدة وتدفق للسيول بشكل كبير.وتسبب السيول المتدفقة بغمر مخيمي السويداء والميل الواقع بمنطقة الخانق، وألحقت بهما أضرار بليغة.كما غمرت أيضا منازل المواطنين بجوار مجاري السيول بمنطقة الروضة.وبحسب مصادر محلية، فإن فرق الانقاذ تواصل إجلاء المواطنين العالقين في المناطق التي غمرتها السيول.وأطلق النشطاء نداء استغاثة للمنظمات الإنسانية لسرعة التدخل واتخاذ التدابير اللازمة.

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