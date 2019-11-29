المشهد اليمني

جرحى في فض وقفة احتجاجية للحراسات الأمنية في شبوة

Photo of المشهد اليمني المشهد اليمني منذ 10 ثواني
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المشهد اليمني

تعرض عدداً من أفراد الحراسات الأمنية في حقل العقلة النفطي بمحافظة شبوة شرق البلاد، لإصابات مختلفة عقب فض وحدات عسكرية وقفة احتجاجية للحراسات الأمنية.
وقالت مصادر “المشهد اليمني” ان وقفة احتجاجية نفذها أفراد الحراسات الأمنية لحقل العقلة النفطي بلوك s2 شركة OMV الواقع شمال عتق عاصمة محافظة شبوة، طالبوا خلالها الشركة بصرف مستحقات لهم قالوا انها متوقفة منذ سنوات.
وأكدت المصادر ان وحدات عسكرية قامت بفض الوقفة الاحتجاجية وتفريق المحتجين مما أفر عن وقوع إصابات مختلفة أوساط المحتجين من أفراد الحراسات الأمنية للشركة.

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المشهد اليمني

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