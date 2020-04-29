جرى مناقشة كل المستجدات.. الثوري يلتقي محافظ حضرموت

التقت الهيئة القيادية لمجلس الحراك الثوري بمحافظة حضرموت مساء اليوم الاربعاء برئاسة المناضل محمد عبدالله بامثقال نائب رئيس مجلس الحراك الثوري بحضرموت الساحل باللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية بمنزله بمدينة المكلا .

وفي بداية اللقاء تحدث الأستاذ عوض البهيشي عضو رئاسة المجلس معربا عن سعادة مجلس الحراك الثوري بلقاء المحافظ في هذه الظروف العصيبة ناقلا له تحيات رئيس المجلس الاعلى الاستاذ فؤاد راشد .

واثنى المجلس في اللقاء على الجهود الكبيرة التي يبذلها المحافظ في شتى المناحي .

وتطرق اللقاء الى المعضلة الكبيرة التي تعاني منها المحافظة وتؤرق المواطنين المتمثلة في الانقطاعات المتتالية للكهرباء مؤكدين على الاهمية القصوى التي يستوجب ان تستنفر لها كل الاهتمامات لوضع معالجات دائمة مشيدين بالخطوات التي جرت لمواجهة الحالة التي اصيبت بالكرونا في حضرموت وشفيت والحمدلله وماتلاها من اجراءات وقائية مشددة منبهين الى ضرورة مضاعفة الاجراءات الاحترازية بعد الاعلان الرسمي عن خمس اصابات في العاصمة عدن .

واكدت الهيئة القيادية للمجلس في لقاءها على شراكة العمل بين الحراك الجنوبي والسلطات في محافظات الجنوب وتناسقها وتعزيزها لما يعود بالمنفعة العامة للمواطن والاستقرار مؤكدين على ان خط الحراك الجنوبي ثابت مع شعبه ولا تفريط ويؤخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات ويوازنها بمنظار المنطق والمصلحة .

واعرب المجلس عن استعداده للتكامل مع السلطة المحلية وكافة الاجهزة التنفيذية والنخبة الحضرموت التي هي صمام امان في مواجهة كل التحديات والحفاظ على حضرموت قوية وآمنة مشيدين بالعلاقة المتميزة التي تربط الحراك بمحافظ حضرموت وان اختلفت المواقف في اي محطة لكن تظل العلاقة متينة في اتفاق الجميع على حضرموت وماتمثله من ثقل اقتصادي واجتماعي وسياسي ونخبوي .

من جانبه أكد المحافظ أن السلطة المحلية تبذل قصارى جهودها لتحسين الوضع في الكهرباء التي هي هم الجميع، مقدرا نضالات الحراك الجنوبي وتضحياته، مؤكدا ان السلطة المحلية علاقتها بجميع المكونات على ذات المسافة، مشددا على أهمية وحدة جميع المكونات لما فيه مصلحة حضرموت .

حضر اللقاء من قيادة المجلس الثوري الاخوة

محمد عبدالله بامثقال نائب رئيس مجلس الحراك الثوري بحضرموت الساحل وعلي احمد دومان امين سر المجلس بحضرموت وعوض البهيشي

وحسين سالم القميشي وياسر عبدالله بامثقال اعضاء رئاسة المجلس وحسن محمد سعدالله أحمد العمودي عضوا هيئة رئاسة مجلس الحراك الثوري بحضرموت واكرم مقداد رئيس المركز الاعلامي وعادل الجامع رئيس الدائرة التنظيمية بمجلس الحراك الثوري بحضرموت ورياض اليهري رئيس دائرة العلاقات العامة بمجلس حضرموت وعاطف الرشيدي رئيس مجلس الحراك الثوري بمديرية المكلا وكلثوم بلعجم رئيس دائرة المراة بمجلس الحراك بحضرموت وصباح سعد باصلوح رئيس الدائرة التنظيمية بمجلس الحراك بالمكلا ومريم يوسف العكبري رئيسة دائرة المراة بالمكلا .





