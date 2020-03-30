جريزمان: أتمنى استعادة القميص رقم 7 مع برشلونة



أبدى أنطوان جريزمان مهاجم فريق برشلونة الإسباني، رغبته في استعادة القميص رقم 7 مع الفريق البلوجرانا بدلًا من القميص رقم 17 الذي يرتديه حاليًا.







قال مهاجم برشلونة فى تصريحات لصحيفة “سبورت”الكتالونية: “لدينا وقت للعب الكثير من الأشياء، وسنكون هكذا لمدة 30 يومًا أخرى على الأقل”.







واعترف أنطوان جريزمان، بأنه يحب اللعب مرة أخرى برقمه المفضل على قميص برشلونة، حيث قال: أود استرداد الرقم 7″، وهو رقمه حينما كان لاعباً فى أتلتيكو مدريد.







وعن الحجر الصحي فى منزله، علق جريزمان قائلاً: “يمر الوقت في الحجر الصحي بشكل جيد، ولكن لا يمكن فعل شيء، افتقد كرة القدم بشكل كبير”.



أضاف: “ليس لدي أي فكرة متى سيتم استئناف المنافسة، ولا أعرف متى سأستأنف التدريب”.







وعن مواجهة مواطنه كيليان مبابي فى لعبة “فيفا”، علق مهاجم برشلونة قائلاً: “أنا لا ألعب لعبة فيفا، لذا من المحتمل أن يهزمني مبابي”.







وحول أفضل مباراة لعبها فى تاريخه، قال جريزمان: “مباراة أرسنال وأتلتيكو مدريد هي أفضل مباراة لعبتها على الإطلاق، وأنا فخور جدًا بوقتي في أتلتيكو”.