أخبار نادي برشلونة

جريزمان: أتمنى استعادة القميص رقم 7 مع برشلونة

30 مارس، 2020
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جريزمان


أبدى أنطوان جريزمان مهاجم فريق برشلونة الإسباني، رغبته في استعادة القميص رقم 7 مع الفريق البلوجرانا بدلًا من القميص رقم 17 الذي يرتديه حاليًا.

 

قال مهاجم برشلونة فى تصريحات لصحيفة “سبورت”الكتالونية: “لدينا وقت للعب الكثير من الأشياء، وسنكون هكذا لمدة 30 يومًا أخرى على الأقل”. 

 

واعترف أنطوان جريزمان، بأنه يحب اللعب مرة أخرى برقمه المفضل على قميص برشلونة، حيث قال: أود استرداد الرقم 7″، وهو رقمه حينما كان لاعباً فى أتلتيكو مدريد. 

 

وعن الحجر الصحي فى منزله، علق جريزمان قائلاً: “يمر الوقت في الحجر الصحي بشكل جيد، ولكن لا يمكن فعل شيء،  افتقد كرة القدم بشكل كبير”. 

أضاف: “ليس لدي أي فكرة متى سيتم استئناف المنافسة، ولا أعرف متى سأستأنف التدريب”. 

 

وعن مواجهة مواطنه كيليان مبابي فى لعبة “فيفا”، علق مهاجم برشلونة قائلاً: “أنا لا ألعب لعبة فيفا، لذا من المحتمل أن يهزمني مبابي”.

 

وحول أفضل مباراة لعبها فى تاريخه، قال جريزمان: “مباراة أرسنال وأتلتيكو مدريد هي أفضل مباراة لعبتها على الإطلاق، وأنا فخور جدًا بوقتي في أتلتيكو”.

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