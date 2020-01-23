أخبار نادي برشلونة
جريزمان جوهرة غالية الثمن في الكامب نو!
هاي كورة- نال النجم الفرنسي أنطوان جريزمان ثناء جمهور برشلونة بعدما قدم مباراة كبيرة ضد إيبيزا مساء الأربعاء و ساعد فريقه على الفوز و الصعود لدور 16 بكأس ملك اسبانيا.
و يرى جمهور البارسا
أن جريزمان يعتبر جوهرة لا يمكن تعويضها في الفريق بعدما سجل هدفين للفريق في ظروف
صعبة أمام إيبيزا.
و يظن الكتلان أن
جريمان يتألق بالرغم من حقيقة أنه يلعب في مركز غير مركزه و يواصل تسجيل الأهداف
وصناعتها منذ بداية الموسم الجاري حتى في الوقت الذي يغيب فيه الايقونة ليونيل
ميسي و رأس الحربة لويس سواريز عن البلوجرانا.