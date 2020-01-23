أخبار نادي برشلونة

جريزمان جوهرة غالية الثمن في الكامب نو!

24 يناير، 2020
0
جريزمان جوهرة غالية الثمن في الكامب نو!

هاي كورة- نال النجم الفرنسي أنطوان جريزمان ثناء جمهور برشلونة بعدما قدم مباراة كبيرة ضد إيبيزا مساء الأربعاء و ساعد فريقه على الفوز و الصعود لدور 16 بكأس ملك اسبانيا.

و يرى جمهور البارسا
أن جريزمان يعتبر جوهرة لا يمكن تعويضها في الفريق بعدما سجل هدفين للفريق في ظروف
صعبة أمام إيبيزا.

و يظن الكتلان أن
جريمان يتألق بالرغم من حقيقة أنه يلعب في مركز غير مركزه و يواصل تسجيل الأهداف
وصناعتها منذ بداية الموسم الجاري حتى في الوقت الذي يغيب فيه الايقونة ليونيل
ميسي و رأس الحربة لويس سواريز عن البلوجرانا.


مواضيع قد تهمك

الوسوم
الثمن الكامب برشلونة جريزمان جوهرة غالية في نو

إقرا أيضا

Photo of فيروس الإصابات يضرب فالنسيا قبل مواجهة برشلونة

فيروس الإصابات يضرب فالنسيا قبل مواجهة برشلونة

24 يناير، 2020
Photo of حربة بلا رأس – سواريز وكين وعدوى إصابات المهاجمين في أوروبا

حربة بلا رأس – سواريز وكين وعدوى إصابات المهاجمين في أوروبا

24 يناير، 2020
Photo of برشلونة يريد خطف لوتارو مارتينيز من مانشستر يونايتد

برشلونة يريد خطف لوتارو مارتينيز من مانشستر يونايتد

24 يناير، 2020
Photo of دي يونج: التدريبات أفضل مع سيتين وهدفنا الفوز بالأبطال

دي يونج: التدريبات أفضل مع سيتين وهدفنا الفوز بالأبطال

23 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق