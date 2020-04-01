جريزمان حول أزمة جيرو وبنزيما: حديثي يسبب المشاكل

علّق النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة، على تصريحات مواطنه كريم بنزيما هداف ريال مدريد الأخيرة عن أوليفيه جيرو لاعب فريق تشيلسي .

وكان بنزيما قد خرج في بث مباشر ليرد على أسئلة الجماهير وعند سؤاله عن جيرو قال أنه مثل سيارات الألعاب بالنسبة له، بينما هو يمثل سيارات فورمولا 1.

واستدرك بنزيما تصريحاته بعد ذلك، حيث أكد أنه لا يقصد أي إهانة لنجم تشيلسي، لكن تلك هي الحقيقة كما أنه هو بنفسه كسيارات الألعاب النسبة لرونالدو الظاهرة.

بنزيما عن جيرو: فورمولا 1 لا تقارن بسيارات الألعاب

وقال جريزمان في تصريحات عبر حسابه بموقع Twitch: “لا أستطيع الإجابة عن كل هذا، لو تحدثت لتسببت في المشاكل”.

وتابع: “جيرو لاعب كبير وساهم بصورة كبيرة في فوز فرنسا بكأس العالم وهذا هو الأهم بالنسبة لي”.

وكان تصريحات منسوبة لجيرو سخر فيها من بنزيما لكون الأخير لم يحقق المونديال، إلا أنّها كانت كذبة أبريل.

وعانى بنزيما من الاستبعاد من منتخب فرنسا في السنوات الأخيرة ولم يتواجد في إنجاز عام 2018 عندما حقق الفريق بطولة كأس العالم على حساب كرواتيا.

جدير بالذكر أن جيرو يملك 39 هدفًا مع منتخب فرنسا في 97 مباراة دولية، بينما سجل بنزيما 27 هدفًا في 81 مباراة.