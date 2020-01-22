أخبار نادي برشلونة

جريزمان وفاتي يقودان برشلونة أمام إيبيزا في كأس إسبانيا

22 يناير، 2020
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برشلونة


أعلن كيكى سيتين، المدير الفنى لفريق برشلونة التشكيل الذى يخوض مواجهة مضيفه إيبيزا المقرر إقامتها فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ملعب “كان ميسيس”، ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

ويغيب عن البارسا فى لقاء اليوم كل من النجم ليونيل ميسى الذى فضل المدرب اراحته بالإضافة إلى جيرارد بيكيه ولويس سواريز للإصابة.

وجاء تشكيل برشلونة كاملا كالتالى:

حراسة المرمى: نيتو

الدفاع: سيميدو – لينجليه – دى يونج – جونيور  فيربو

الوسط: ريكى بويج – سيرجى روبرتو – راكيتيتش

الهجوم: جريزمان – بيريز – أنسو فاتى

تشكيل برشلونة

 

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