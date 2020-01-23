جريزمان يجتاز اختبار رأس الحربة في برشلونة

سبورت 360 – تستحوذ مسألة المهاجم الذي سيعوض لويس سواريز في برشلونة على وسائل الإعلام الإسبانية في الأيام الماضية، وتدعي بعض التقارير أن النادي يفكر بالتعاقد مع مهاجم جديد، بينما تؤكد تقارير أخرى أنه سيتم حل المعضلة بالإمكانيات المتاحة.

ونشرت صحيفة سبورت الإسبانية تقريراً تؤكد من خلاله أن أنتوان جريزمان نجح في الاختبار الذي وضعه به المدرب الجديد كيكي سيتيين لتعويض لويس سواريز الذي سيغيب عن برشلونة حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

وأنقذ جريزمان فريقه من هزيمة قاسية كانت ستقصيه من بطولة كأس الملك مبكراً، وذلك بعد أن قلب الطاولة على إيبيزا القادم من الدرجة الثالثة والذي كان متقدماً بهدف نظيف حتى الدقيقة 72، حيث نجح المهاجم الفرنسي في تسجيل هدفين في آخر ربع ساعة ضمن خلالهما الصعود إلى ربع النهائي.

برشلونة يفاضل بين جريزمان ورودريجو

وشارك جريزمان في مباراة غرناطة الماضية في مركزه المعتاد هذا الموسم كمهاجم أيسر، لكن مع الدخول أكثر إلى العمق في ظل تقدم جوردي ألبا الذي لعب كجناح تقريباً.

وقرر كيكي سيتيين الدفع بجريزمان في مركز رأس الحربة في مباراة الأمس ليرى إن كان قادراً على تعويض سواريز، ونجح في مهمته بالعلامة الكاملة بعد تسجيله هدفين حاسمين.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن الحُكم النهائي بشأن معضلة رأس الحربة في برشلونة سيتم حسمها في مباراة فالنسيا المقبلة، وهو الفريق الذي يسعى برشلونة لضم مهاجمه رودريجو مورينو، لكن الأخير لن يشارك بداعي الإصابة.

وأضاف التقرير أن جريزمان سيلعب كمهاجم صريح أمام الخفافيش، وسيحدد سيتيين إن كان يعتمد عليه في هذا الدور لنهاية الموسم أم يتوجه للتعاقد مع مورينو أو حتى مهاجم آخر.

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