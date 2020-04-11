جريفثس يبلغ الأطراف اليمنية بتعديلات مقترحة على الاتفاقات

أرسل المبعوث الأممي الخاص، مارتن جريفثس، اليوم الجمعة، مقترحات محدثة من مبادرة الأمم المتحدة إلى حكومة اليمن وأنصار الله تشمل ثلاثة اتفاقات مقترحة حول: 1) وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، 2) مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والإنسانية الأساسية لتخفيف معاناة اليمنيين، وبناء الثقة بين الأطراف ودعم قدرة اليمن على الاستجابة لأزمة تفشي فيروس كورونا، 3) الاستئناف العاجل للعملية السياسية.

وقال السيد جريفثس: “إن الاتفاقات المقترحة متوازنة وتعكس المصالح الأساسية لكل الأطراف لأقصى حد ممكن، كما تمثل هذه الاتفاقات حزمة واقعية وشاملة لتمكين اليمن من الابتعاد عن عنف ومعاناة الماضي واتخاذ خطوة تاريخية نحو السلام.”



وأضاف: “أحث الأطراف على قبول هذه المقترحات بدون تأخير وعلى البدء في العمل معًا من خلال عملية سياسية رسمية لإنهاء الحرب بشكل شامل. إن المجتمع الدولي على استعداد لتقديم الدعم والضمانات لتلك العملية.”

وشدد السيد جريفثس على أن وقف القتال في اليمن بشكل فوري أصبح أمرًا مصيريًا وحاسم الأهمية بعد الإعلان عن ظهور أول حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا المميت في اليمن اليوم.



كما عبر المبعوث الأممي الخاص عن امتنانه لليمنيين ممن طالبوا بالسلام بشكل علني في الأسابيع الأخيرة وأضاف: “أتمنى أن تستجيب الأطراف لتلك المطالب وأن يظهروا روح القيادة التي يحتاجها اليمن في هذه المرحلة الحرجة.”