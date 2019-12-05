صحيفة الأيام

جريفيثس في الكويت تمهيدا لمفاوضات سلام يمنية

5 ديسمبر، 2019
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«الأيام» غرفة الأخبار

بحث المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيثس، أمس، مع مساعد وزير الخارجية الكويتي السفير أحمد ناصر الصباح، فرص السلام باليمن، في وقت أعلنت الكويت استعداها لاستضافة مفاوضات يمنية للحل النهائي والتوصل إلى تسوية سياسية لكل القضايا العالقة.

وقال مكتب المبعوث الأممي في تغريدة على تويتر إن جريفيثس عقد لقاءً مع السفير الصباح ناقش فرص السلام في اليمن، معبراً عن تقديره لدور الكويت المؤيد للسلام في المنطقة.

ويجري المبعوث الأممي تحركات دبلوماسية إقليمية ودولية ضمن المساعي الرامية إلى إيقاف الحرب في اليمن المتواصلة منذ 5 أعوام.

يذكر أن الكويت استضافت في العام 2016 مشاورات بين حكومة الشرعية اليمنية وجماعة الحوثي، استمرت أشهراً، بهدف حل الأزمة بين الطرفين، دون إحراز أي تقدم فعلي.

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