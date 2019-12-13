جريفيث : انهيار اتفاق الرياض ضربة مدمرة

4 مايو / متابعات



شدد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، خلال حوار صحفي، نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على ضرورة تطبيق اتفاق الرياض.

وعبر عن قلقه لعدم الالتزام بالخطوط الزمنية للاتفاق، مؤكدا أنه من المبكر بعض الشيء القول إن هذه الاتفاقية لا تسير على ما يرام.

وكشف عن تواصله مع كبار المسؤولين السعوديين، حول احتمالات تطبيق اتفاقية الرياض، التي توسطوا لإبرامها، موضحا أنه تلقى تأكيدات بحرصهم على تطبيقها.

ولفت إلى أن: “هناك مصلحة لدى حكومة الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي في تطبيق اتفاق الرياض”.

وحذر من انهيار الاتفاق، قائلا: “أعتقد أنها ستكون ضربة مدمرة”.