جريمة إنسانية للحوثيين تحرم آلاف المواطنين من الخدمات الطبية في ذمار 

شكى مواطنون في منطقة ضلع الأعماس محافظة ذمار، من سيطرة ميليشيا الحوثي على المركز الصحي التابع لهم.

وأكد مصدر خاص لـ”المشهد اليمني”، أن المركز الصحي الوحيد في القرية والذي يقدم خدماته الصحية لآلاف الأفراد، يستوحذ عليه المدير” نايف محمد علي المهدي” المعين من قبل ميليشيا الحوثي، والذي لا يحمل أي مؤهل طبي أو إداري لإدارة المركز، سوى حصولة لدورات تلقيح .

وأشار إلى أن المدير الحوثي قام سابقاً بطرد مجموعة دكاترة مبعوثين من منظمات طبية لتقديم خدمات للمواطنين في المركز.

وقال المصدر بأنهم رفعوا شكواهم لمكتب الصحة بالمديرية والمحافظة التي أصدرت بدورها تقارير( حصل المشهد اليمني على نسخة منها ) ضده، إلا أنه يمتلك وساطة من مشرفين في المحافظة ساعدوا على بقائه مديراً للمركز، الذي جعله حكراً لمصالحة الشخصية إلى جانب ابتزاز الناس في أسعار الأدوية المبالغ فيها.