جريمة لاتحتمل تاخير الفصل فيها

خاص السودان اليوم:

كانت قوى إعلان الحرية والتغيير متمسكة بقوة بضرورة التحقيق الحر النزيه في قضية فض اعتصام القيادة العامة الذي نتج عنه قتلي وجرحي ومفقودين بعضهم عاد وهو اقرب للجنون ان لم يكن قد جن بالفعل .

قوي إعلان الحرية والتغيير وهى تتصلب في مطلبها هذا كانت تربط تقدم مفاوضاتها مع المجلس العسكري الانتقالي للتوصل الى توافق لتشكيل الحكومة كانت ترهنه بحسم ملف فض الاعتصام أو علي الاقل حدوث تقدم كبير فيه يفضي الي تحديد الجهة المسؤولة وانزال العقاب المناسب عليها .

وهاهي قوى إعلان الحرية والتغيير قد تسلمت الحكم منذ مدة والمشكلة في مكانها لم يتم حلها والامور تمضي في كل القضايا من سيئ الي اسوأ ، وحسم الملف يراوح مكانه وحتي لجنة الأستاذ نبيل اديب التي عول عليها ذووا الضحايا كثيرا وانتظروها ان تنصفهم مازالت تتلمس طريقها ويبدو انه في بدايته .

ومالم تسرع الدولة في حسمها لهذا الملف وتحديد الجهة المخطئة والاعلان عنها وتحميلها المسؤولية وعقابها بما يتناسب مع جرمها القبيح فان الامور لن تمضى الي الافضل وستظل المشاكل تتراكم والحلول تصعب .

لن يكف الشعب وخصوصا ذووا الضحايا والمفقودين من المطالبة بالقصاص وتكرار ذلك فى كل محفل وامام اي مسؤول ولن تستطيع اي جهة مهما كانت اسكاتهم مطلقا وسيظل هذا الملف متقدماعلي ماسواه فهلا انجزت الحكومة الاستحقاق وانهت الاشكال.؟

وخطورة عدم حسم هذا الملف تتمثل من زاوية اخري في استمرار النظر للقوات المسلحة كشريك في المجزرة أو علي الاقل متستر عليها وهذا سيسهم بمرور الأيام في تكوين رأي عام سلبي عن المؤسسة العسكرية واتساع دائرة التأييد لهذا الرأي يوما بعد يوم مع كل تراخ في الفصل بهذه القضية ومن المعروف مدي خطورة هذا الأمر وتأثيره بالغ السوء علي الامن العام في البلد .

ومع استنكار الكثيرين لما حدث بقاﻋﺔ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ مؤخرا فانه يمكن النظر إليه كامر متوقع وغير ﻣﺴﺘﻐﺮﺏ فالدﻣﺎﺀ ﻟﻢ ﺗﺠﻒ ﺑﻌﺪ والمتهمون بالجريمة لم يحاسبوا بعد ، بل حتي لم يتم تحديدهم واعتقالهم لذا لايتوقعن أحد ان يتوقف الهتاف الثورى المطالب بالقصاص (الدم قصاد الدم مابنقبل الدية ) .

احسموا هذا الأمر فورا ولاتتاخروا فان اي ساعة تأخير عاقبتها ساعات وساعات من المشاكل المتراكمة.