جريمة مروعة.. أبٌ يروي قصة نجله المقتول في نقطة بالعند شمالي لحج

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لقي مواطن مصرعه برصاص أحد مجندي “الانتقالي الجنوبي” في نقطة تفتيش قريبة من منطقة العند بمحافظة لحج.

مصدر محلي أكد أن جنود نقطة التفتيش فتحوا النار على سيارة المواطن هارون حسن علي وأردوه قتيلا على الفور.

وروى والد القتيل قصة قتل ولده المروعة بالقول: كنت آتى من جهة مطاعم “بله” ووصلنا الى جانب نقطة مصنع الاسمنت وجاء رجل أمن مطلقا النار على ابني هارون وقتله باطلا، ترجلت من فوق السيارة وأنا أسمع الناس يصرخون باسم ابني هارون وأول ماوصلت الى هناك رأيت المخ بالارض.

واضاف: “قمت امسك العسكري ليش قتلت ابني جاء عسكري اخر وقام بفتح امان سلاحه وكان سيقتلنا وجاء عسكري ثالث وبيده حجر يريد يرميها على رأسي وقاموا بتهريب القاتل”.

واردف: “ذهبت الى ضابط النقطة وقلت له باي ذنب قتلوا ابني واشرت للضابط على الشخص الذي هرب “قاتل ابني” وكانت بيده حجر وكان يقول انا مفارع ولست قاتل وقمت باسعاف ابني الى المصنع لكنه توفي علينا بالطريق.

واختتم الوالد المفجوع : قلنا لقائد ما يسمى بالمنطقة الرابعة فضل حسن نحن مواطنون وهذا قتل عمد واريد القاتل مهما كان او نحن سنخرج حقنا بأيدنا اذا القانون لن يخرج حقنا لن ندفن الجثة الا بألقاء القبض على القاتل الذي كان يرتدي بزة عسكري وغير ملثم والذي كان بيرمينا بالحجر مرتدي زي مدني اثناء محاولتي القبض على القاتل وقام بتهريبه.