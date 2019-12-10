جسر الموت يلتهم الارواح في عدن " استطلاع خاص "

لا شك أن أهم هناك تردي واضح في شبكة الطرقات بمختلف طرق وشوارع محافظة عدن كانت وما زالت تتوسع وتزداد عام تلو آخر.

هذا التردي نتج عنه عدد من المشكلات أهمها زيادة عدد الحوادث إما بسبب الحفر المتواجدة في الطريق أو المطبات التي تظهر وتزيد أو عامل السرعة الذي يشترك معهما في صمح هذه الحوادث التي قتلت عدد من المواطنين واصابة آخرين.

لم يتوقف الأمر هنا فقط بل ازدادت المشكلة تعقيدا عندما تتم عمليات حفر وأعمال تأهيل وسفلته في مختلف الشوارع وتتعرقل حركة السير أو تضيق الشوارع ويزداد الازدحام الذي يؤدي إلى صدام بين السيارات أو الباصات أو حوادث سير بالجملة.

ولكن عندما يتعلق الأمر بخط الجسر الذي يربط بين مديريتي خور مكسر والمنصورة بالعاصمة عدن هنا يختلف الأمر كثيرا فزيادة عدد الحوادث فيه بين فترة وأخرى يضع عدد من التساؤلات ولعل الأيام الأخيرة شهدنا عدد من الحوادث التي أودت بحياة عدد من الشباب في خط الجسر وهناك من يقول بان الحفر التي في الطريق هي السبب الرئيسي لتكرار مثل هذه الحوادث المأساوية التي تحصد عدد من الضحايا كل يوم.

استطلاع/ دنيا حسين فرحان.

*أكثر من 3 حوادث في ظرف يومان واحصائيات الضحايا في تزايد:

خلال الأيام القليلة الماضية شهدنا عدد من الحوادث في خط الجسر والتي أدت لوفاة عدد من المواطنين أكثرهم من الشباب هناك من يقول أنه بسبب السرعة أو تعرض سياراتهم للاصطدام العنيف من الخلف أو الأمام وهناك من يرجح أن كل هذه الحوادث هي بسبب الحفر التي ظهرت في خط الجسر والتي تتوسع ولا أحد يعلم من هي الضحية القادمة أو من الذي سيقع عليه الدور في حال لم يتم التحرك من الجهات المعنية بالطرقات والسفلتة للشوارع.

لعل آخر حادث حصل في خط الجسر لمجموعة من الشباب والذي تسبب بموت شاب يدعى زياد أحد وإصابة آخر وهو حاليا في العناية المركزة وحالته خطيرة وهم من شباب حافة حسين بمديرية صيرة وإصابة البقية فتح باب التساؤلات لماذا كل هذه الحوادث التي تحصل في نفس هذا الخط هذه الأيام؟؟ ومهما كان الكل لا يختلف على أن كل شيء قضاء وقدر لكن لابد أن يكون هناك سبب لحدوثها تحديدا في خط الجسر.

*يجب تحرك الجهات المعنية لمنع حصول أي حوادث أخرى

يقول المواطن أحمد سالم من أبناء مديرية المنصورة:

أصبحنا نصحو كل يوم على أخبار حوادث حصلت في خط الجسر وراح ضحيتها عدد من الشباب في مقتبل العمر وحتى في الفترات الماضية بين يوم وآخر نسمع عن انقلاب حافلة أو اصطدام سيارات أو حتى سفوط سيارة لداخل البحر وهناك حوادث بشعة جدا يموت فيها كل من كان داخل السيارة هناك من يسوق بشكل جنوني والكل يعرف خطورة هذا الخط وهناك من لا يرى الحفر المتواجدة فيها أو التي تسبب سقوط عدد من الكامبات وأعمدة النور إليها وكل ذلك هو المتسبب الرئيسي في الحوادث الحاصلة.

يجب على الجهات المعنية بالطرقات أن تنتبه لهذه المشكلة وأن تحرص على متابعة الموضوع أول بأول وإصلاح الطريق ووضع حل للحفر أو المطبات الذي توجد فيه حتى لا يتم حصد أرواح أخرى أو تزداد حصيلة الحوادث بعدن.

*اهمال ترميم الطريق أول بأول يزيد من عدد الحوادث والضحايا

وتضيف أمل علي مواطنه من مديرية صيره:

فجعنا جميعا بوفاة خيرة من الشباب بحوادث سير خلال الأيام الماضية بخط الجسر وحزنا كثيرا , كل ذلك وضع عدد من التساؤلات لنا كمواطنين عن الأسباب نشاهد عدد من الحفر أثناء مرورنا بخط الجسر اضافة للمخالفين من السيارات والدراجات النارية وكمية السرعة الجنونية لبعض السائقين وكل ذلك هو المتسبب الأول في الحوادث.

لكن أيضا اللوم على الجهات المعنية بوزارة ومكاتب الأشغال العامة والطرقات والمحافظة من أجل تأهيل وترميم خط الجسر باستمرار ومعرفة أماكن الحفر والمطبات وما يمكن أن يعطل حركة السير تفاديا لوقوع أي حوادث قادمة , ويجب أن يتم سفلتة الطريق والاهتمام بذلك خاصة هذه الفترات فمشاكل السير لا حدود لها تحديدا بعد الحرب والنزوح وزيادة عدد المواطنين بعدد مما يتسبب في ازدحام شديد ومخالفات بالجملة.

نخرج من المنزل ولا نعرف ما الذي ينتظرنا كل يوم نشاهد

حفريات في مكان معين ولا نتمكن من السير وتغلق الطرقات وهذا يسبب ازدحام شديد فكيف سيكون الحال بط الجسر وهو من أخطر الطرق في عدن كم سمعنا عن حوادث لكنها مع الأسف ازدادت خلال الأيام الماضية وحصدت أرواح عددا كبير من المواطنين نريد التحرك الجاد من الجهات المعنية من أجل متابعة هذا الموضوع ووضعه بعين الاعتبار.

*ومع تزايد احصائية الحوادث في عدن وعدم التفات الجهات المعنية بإصلاح الطريق يبقى سيناريو الموت هو الهاجس الوحيد لكل من يمر بخط الجسر في انتظار صحوة حقيقية للحكومة لسرعة التدخل وانقاذ أرواح المواطنين والحرص على سلامتهم.