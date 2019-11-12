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جلسة مرتقبة لمجلس الامن الدولي بشأن اليمن

ابابيل نت ابابيل نت منذ 26 دقيقة
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يعقد مجلس الأمن الدولي، الجمعة بعد القادمة 22 نوفمبر الجاري، جلسة مشاورات علنية لمناقشة التطورات على الساحة اليمنية في مختلف المجالات وخصوصاً السياسية والإنسانية.

و سيقف، خلال جلسته، أمام المستجدات السياسية في ضوء الجهود التي يجريها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن لاستئناف المشاورات المتوقفة منذ منتصف ديسمبر 2018.

وأفادت في هذا الصدد أن غريفيث سيقدم إحاطة لأعضاء مجلس الأمن تعرض نتائج زياراته ولقاءاته في كل من الرياض وصنعاء ومسقط وما تمخض عن لقاءاته مع مسؤولي الحكومة وميليشيا الحوثي والمسؤولين السعوديين في سبيل تعزيز التهدئة العسكرية وتطبيق اتفاق ستوكهولم والمساعي المبذولة لاستئناف المشاورات السياسية.

ولفتت إلى أن الإحاطة ستقدم تقييماً لمستوى الإنجاز في تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم في الحديدة وعلى صعيد تبادل الإفراج عن الأسرى والمعتقلين وفتح ممرات إنسانية لتعز، مشيرة إلى أن الإحاطة ستتطرق إلى اتفاق الرياض الذي وقعته الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي مؤخرا برعاية سعودية لإنهاء التوتر في الجنوب وانعكاساته الإيجابية في التمهيد لتسوية سياسية شاملة للأزمة في اليمن.

وبحسب المصادر الأممية فإن مجلس الأمن سيستمع أيضا، خلال الجلسة، إلى تقرير تقييمي للحالة الإنسانية في اليمن يقدمه وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية -منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك.

وسيعقب أعضاء مجلس الأمن على ما جاء في الإحاطة والتقرير الإنساني، بكلمات تبرز مواقف بلدانهم تجاه التطورات في اليمن سيما مساندتها للجهود الأممية الرامية استئناف العملية السياسية من أجل التوصل لتسوية سياسية شاملة تنهي الحرب وتحقق السلام الشامل والمستدام في اليمن.

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الامن الدولي اليمن بشأن جلسة لمجلس مرتقبة
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