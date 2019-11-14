جماعة الحوثي تعلن تحرير خمسة من أسراها في صفقة تبادل بالساحل الغربي

قالت جماعة الحوثي، مساء الأربعاء، إنها حررت خمسة من أسراها في عملية تبادل مع قوات الحكومة اليمنية، في الساحل الغربي للبلاد.

ونقل تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين عن رئيس لجنة شؤون الأسرى عبد القادر المرتضى قوله، إنه تم تحرير خمسة من الأسرى الحوثيين، في عملية تبادل عبر وساطة محلية (لم يحددها) في جبهة الساحل الغربي.

ولم يشر المسؤول الحوثي في المقابل إلى عدد الأسرى التابعين للحكومة اليمنية الذين أطلق سراحهم خلال صفقة التبادل ذاتها.

والاثنين الماضي أعلنت اللجنة التابعة للحوثيين عن تحرير 10 من أسرى الجماعة في جبهة الجوف (شمال) بوساطة محلية، وفقًا لتغريدة نشرها المرتضى وقتها على حسابه بـ”تويتر”.

وسبق أن نجحت وساطات محلية متكررة بالإفراج عن العديد من الأسرى والمحتجزين في عدة مناطق باليمن.