كريتر سكاي

جماعة الحوثي تعلن تحرير 14 أسيرا من مقاتليها في الجوف

28 مارس، 2020
0

الجوف (كريتر سكاي) خاص

أعلنت جماعة الحوثي اليوم السبت عن نجاح صفقة تبادل أسرى مع الحكومة اليمنية في محافظة الجوف .

 

وقال مسؤول ملف الأسرى التابع للجماعة عبد القادر المرتضى – في حسابه على تويتر- إن 14 أسيرا من جماعته تم تحريرهم في الجوف في صفقة تبادل أسرى مع الجانب الحكومي.

 

وبحسب المرتضى فإن العملية تمت عبر تفاهمات محلية.

 

وشهت الأشهر الأخيرة العديد من صفقات تبادل الأسرى بين الحوثيين والحكومة اليمنية بأكثر من محافظة.

 

وخلال الأيام القليلة الماضية، تزايدت مطالب منظمات حقوقية وإنسانية محلية ودولية وأممية بضرورة قيام أطراف النزاع في اليمن بوقف إطلاق النار وتحرير الأسرى لدى الجانبين، تزامنا مع مخاوف فيروس كورونا.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أسيرا الجوف الحوثي تحرير تعلن جماعة في مقاتليها من

إقرا أيضا

Photo of مصدر امني يروي تفاصيل جديدة عن اشتباكات خلفت قتلى وجرحى في تعز

مصدر امني يروي تفاصيل جديدة عن اشتباكات خلفت قتلى وجرحى في تعز

28 مارس، 2020
Photo of حملة أمنية لشرطة عدن على المطاعم لفرض التدابير الوقائية من فيروس كورونا 

حملة أمنية لشرطة عدن على المطاعم لفرض التدابير الوقائية من فيروس كورونا 

28 مارس، 2020
Photo of محافظ الجوف يدعو الرئيس هادي الى تشكيل لجنة حول سقوط مدينة الحزم

محافظ الجوف يدعو الرئيس هادي الى تشكيل لجنة حول سقوط مدينة الحزم

28 مارس، 2020
Photo of مفوضية اللاجئين تعلن تضرر 400 أسرة نازحة جراء الأمطار في عدن

مفوضية اللاجئين تعلن تضرر 400 أسرة نازحة جراء الأمطار في عدن

28 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق