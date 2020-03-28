جماعة الحوثي تعلن تحرير 14 أسيرا من مقاتليها في الجوف

أعلنت جماعة الحوثي اليوم السبت عن نجاح صفقة تبادل أسرى مع الحكومة اليمنية في محافظة الجوف .

وقال مسؤول ملف الأسرى التابع للجماعة عبد القادر المرتضى – في حسابه على تويتر- إن 14 أسيرا من جماعته تم تحريرهم في الجوف في صفقة تبادل أسرى مع الجانب الحكومي.

وبحسب المرتضى فإن العملية تمت عبر تفاهمات محلية.

وشهت الأشهر الأخيرة العديد من صفقات تبادل الأسرى بين الحوثيين والحكومة اليمنية بأكثر من محافظة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تزايدت مطالب منظمات حقوقية وإنسانية محلية ودولية وأممية بضرورة قيام أطراف النزاع في اليمن بوقف إطلاق النار وتحرير الأسرى لدى الجانبين، تزامنا مع مخاوف فيروس كورونا.