الموقع بوست

جماعة الحوثي تقدر خسائر الزراعة في مناطق سيطرتها بـ20 مليار دولار

الموقع بوست الموقع بوست منذ 6 دقائق
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جماعة الحوثي تقدر خسائر الزراعة في مناطق سيطرتها بـ20 مليار دولار

جماعة الحوثي تقدر خسائر الزراعة في مناطق سيطرتها بـ20 مليار دولار

قدرت جماعة الحوثي خسائر القطاع الزراعي في المناطق الخاضعة لسيطرتها حتى نهاية العام 2018، بما يزيد عن 20 مليار دولار، جراء الحرب التي تشهدها البلاد.

ونقلت قناة المسيرة التابع للحوثيين عن نائب وزير الزراعة في حكومة صنعاء (غير المعترف بها دوليا)، ماجد هاشم المتوكل، أن “الجانب الزراعي هو القطاع الحيوي في اليمن، ويشكل ما نسبته 70% من الاقتصاد ولهذا يتم التركيز على استهدافه”، في إشارة لعمليات “التحالف العربي” ضد جماعة الحوثي.

وقال إن “الإمكانيات التي فقدها القطاع الزراعي كثيرة والموارد شحيحة لكن المجتمع فرض نفسه بقوة لرفع مستوى الإنتاج”.

ويشهد اليمن للعام الخامس حربا بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.



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الحوثي الزراعة بـ20 تقدر جماعة خسائر دولار سيطرتها في مليار مناطق

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