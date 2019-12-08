جماهير برشلونة تهاجم كوبو بسبب انتقاله إلى ريال مدريد

موقع سبورت 360 – حرصت جماهير نادي برشلونة، على إطلاق صافرات الاستهجان ضد الياباني تاكيفوسا كوبو لاعب ريال مدريد المعار حالياً إلى مايوركا، وذلك خلال المباراة الجارية بينهما حالياً على أرضية ملعب الكامب نو.

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وتشير نتيجة المباراة في الوقت الحالي، إلى تقدم برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدفين، واعتمد مايوركا على الدفاع عن مرماه مكتفياً بالخروج عن طريق المرتدات فقط حين ينطلق لاعب ريال مدريد المعار كوبو الذي تمكن من مراوغة جل لاعبي البارسا في هذه المباراة.

جماهير برشلونة تستقبل كوبو بالصافرات:

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن جماهير برشلونة حرصت على إطلاق صافرات الاستهجان كلما لمس تاكيفوسا كوبو الكرة، ويعود السبب في ذلك، إلى رحيل اللاعب عن أكاديمية البارسا وانتقاله إلى ريال مدريد خلال الصيف الماضي.

وكان كوبو يقدم مستويات رائعة مع برشلونة قبل أن يعود إلى بلده، حيث أدهش الكشافة والمدربين بأداء أعلى من المتوقع، لدرجة أن بعض المتابعين أطلقوا عليه” ميسي اليابان”.

وتسبب الاهتمام الزائد بالنجم الشاب في أنه بات يساوم برشلونة بشأن العودة للفريق، وطلب الحصول على راتب قدره مليون يورو، بالإضافة إلى ضمان بأنه سيصبح ضمن الفريق الأول في الموسم الثاني له بالكامب نو، وهو ما رفضه مسؤولو النادي الكتالوني، لينتقل اللاعب إلى ريال مدريد.

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