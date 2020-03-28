جمعيات مدينة الكود الخيرية تواصل حملاتها للتوعية بمخاطر فيروس كورونا بمخيمات النازحين

واصلت جمعيات “بالخير نبني حياة ” و “ألاماني” و “زهور حواء” الخيرية الاجتماعية صباح الجمعة 27 مارس حملة طوعية توعوية بمخاطر فيروس covid19 كورونا وكيفية إتباع الاجراءات الاحترازية و أستهدفت الحملة التوعوية التي نفذتها عضوات وأعضاء من الجمعيات الثلاث مخيمات النازحين بمحيط مدينة الكود تحت شعار ” معاً لمواجهة كورونا” .

وتستمر الحملة التوعوية التي تشرف عليها الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين بمحافظة أبين التي دشنت عملها يوم الثلاثاء الماضي 24 بتوعية النازحين بمخيمي النوبه والوادي للنازحين حتى تغطية كافة المواقع التي تضم تجمعات النازحين بمدينة الكود،ومحيطها.

وبحسب مسؤولة جمعية “بالخير نبني حياة ” .نورا العمودي التي دعت الجهات المختصة الى مؤازرة النشاط الطوعي الذي تقدمها الجمعيات بمدينة الكود للتغلب على المشاكل والمعوقات التي تحول دون تقيد المواطنيين بالاجراءات الاحترازية والحد من تفشي الفيروس الخطير الذي بات يهدد العالم أجمع.ستستمر هذه الحملة حتى إستكمال كافة المواقع التي تضم تجمعات النازحين في مدينة الكود ومحيطها ومنها مخيمي القرنعه والنش.

وأضافت الاخت / نورا العمودي رئيسة جمعية بالخير نبني حياة أن جمعيتها تهدف الى إستمرار حملتها التوعية بمخاطر فيروس كورونا لتشمل عدد من مواقع تجمعات للنازحين والموطنين في إطار مديريتي خنفر وزنجبار.

فيما أستهدفت فرق من جمعيتي ألاماني و زهور حواء حملتهم التوعوية منازل المواطنين بمدينة الكود من خلال التوعية وكيفية التعامل ألامن والتطبيق السليم للاجراءات الوقائية الاحترازية للحد من تفشي وباء كورونا.



* من عبدالرب راوح.