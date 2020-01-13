جمعية أدباء ومثقفين الجنوب العربي تقييم مهرجان الوفاء لتكريم كبار المبدعين والنخبة من ابطال المقاومة الجنوبية

تحت رعاية مجلس الحراك الاعلى لتحرير واستقلال الجنوب

نظمت جمعية أدباء ومثقفين الجنوب العربي صباح اليوم مهرجان الوفاء تزامنا مع الذكرى الرابعة عشر للتصالح والتسامح الجنوبي.

وفي المهرجان الذي تخلله عدد من الفقرات الشعرية والخطابية والتي كانت أبرزها كلمة رئيس اللجنة التحضيرية والرئيس الفخري لجمعية أدباء ومثقفين الجنوب العربي وكيل محافظة لحج محمد بن محمد المرفدي التي عبرت عن وحدة الصف الجنوبي واللحمة الجنوبية في الداخل والخارج

وكذلك تحقيق الهدف السامي الذي يناشده الشعب الجنوبي في تحديد المصير واستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة .

بعد ذلك تم تكريم كبار المبدعين والنخبة من ابطال المقاومة الجنوبية والشخصيات الوطنية في الجنوب العربي

وكان أبرزهم الفنان الكبير ربان الاغنية الجنوبية عبود خواجهوالشاعر الاسطورة الكبير ثابت عوض اليهري

المناضلة عليا احمد ناصر

والاب الروحي للثورة الجنوبية التحررية المناضل الكبير حسن باعوم

وتم التكريم بحضور الدكتور عيدورس محسن اليهري رئيس المجلس الأعلى للحراك الجنوبي والدكتور زيد قاسم رئيس المفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد وعضو هيئة رئاسة المجلس الأعلى الجنوبي. وعدد من الشخصيات الوطنية الجنوبية .