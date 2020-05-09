جمعية البركة الخيرية تقيم امسية رمضانية فكرية وثقافية تحت شعار ( توحيد الجهود الوطنية لمواجهة جائحة كورونا )

أقامت جمعية البركة الخيرية – الكود /خنفر مساء الجمعة الموافق 15/ رمضان / 1441 هجرية امسية رمضانية تضمنت مسابقات فكرية وثقافية ومسرحية تحت شعار (توحيد الجهود الوطنية لمواجهة جائحة كورونا ) .

وفي الامسية القت الاستاذة / الهام الشيبة رئيسة الجمعية كلمة رحبت فيها بالاخوة الظيوف والمشاركين كلاً بإسمه وصفته .

ونوهت في كلمتها الى ان هذه الامسية تقوم بها جمعية البركة سنويا في رمضان من كل عام ، لكن للاسف الشديد اتت هذه الامسية في ظروف مغايرة بسبب انتشار فيروس وجائحة كورونا المستجد مؤخراً .

واضافت : ولكن ومع ذلك اقامت الجمعية هذه الامسية الرمضانية هذا العام برغم ماتمر به البلاد من انتشار للوباء وتحت شعار توحيد الجهود الوطنية لمواجهة ومكافحة فيروس كورونا .

متمنية في ختام كلمتها السلامة للجميع وان يرفع الله عزوجل عن البلاد هذا المرض والوباء ويعيد الله علينا رمضان وعلى الامة العربية والاسلامية في خير وسلام .

هذا وقد تخللت الامسية مسابقات فكرية وثقافية وفقرات انشادية ومسرحية معبرة قدمتها براعم جمعية البركة الخيرية . كما قدموا رسالة توعوية هادفة عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد .نالت استحسان الحاضرين .

وفي ختام الامسية شكرت رئيسة جمعية البركة الخيرية الاخوة الحاضرون جميعا على تفاعلهم وتلبية الدعوة والمشاركة لانجاح هذه الامسية الرمضانية .

حضر الامسية :

أ / ناصر الجريري مدير الاعلام الداخلي بمكتب الاعلام بالمحافظة.والاعلامي الصحفي أ/ خالد عباد والاخت / اماني باشعيب رئيسة جمعية الاماني الخيرية الكود / خنفر .



*من ناصر الجريري

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