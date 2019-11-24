عدن الغد

جمعية الخالف الخيرية بلودر تقيم اجتماعا هاما لانتخاب رئيسا للجمعية وهيئتها

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 22 دقيقة
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جمعية الخالف الخيرية بلودر تقيم اجتماعا هاما لانتخاب رئيسا للجمعية وهيئتها

اقامت جمعية الخالف الخيرية بمديرية لودر اليوم اجتماع هام بحضور رئيس الجمعية الاخ خالد الجاهل ومدراء الهيئات وجميع الاعضاء لانتخاب رئيس للجمعية وللهيئات العمومية بعد انتهاء الفتره المحددة لهم .
حيق استمع الاجتماع إلى التقرير الذي تقدم به الامين العام للجمعية الاخ محمد قاسم عبادي الذي تحدث عن الانجازات التي حققوها والاعباء التي تحملوها وكذا مشكلات تحصيل الرسوم الشهرية من قبل اعضاء الجمعية وغيرها التي تم تجاوزها .
هذا وتم الانتخاب والتوافق على بقاء رئيس الجمعية السابق وكذا اللجنة السابقة لكونهم محل امانة وثقة عند الجميع ، وتم اختيار الاخ حيدرة عبدالله مكوع والاخ حسن قاسم عبادي رئساء للجنة المراقبة .
واختتم الحاضرون الاجتماع بشكرهم وتقديرهم لرئيس الجمعية وللامين العام وكل القائمين على هذه الجمعية الذي تؤسست قبل عشرات السنين متمنين لهم مزيدآ من الصمود والنجاح والاجتهاد في هذا العمل الخيري الذي يستفيد منه جميع ابناء المنطقة .
من أبو مرسال الدهمسي

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اجتماعا الخالف الخيرية بلودر تقيم جمعية رئيسا لانتخاب للجمعية هاما وهيئتها
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عدن الغد

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