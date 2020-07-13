الخبر اليمني

جمعية الصرافين ترفع الاضراب بعدن وتحذر جميع الشركات والمؤسسات من المخالفات

13 يوليو، 2020
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│الخبر | خاص

عُقِد اليوم اجتماعا للهيئة الإدارية لأعضاء جمعية الصرافين بالعاصمة عدن تم من خلال مناقشة مستجدات القضايا المتعلقة بمهام الأعضاء وتفعيل النشاط المصرفي والبدء باستقبال وارسال الحوالات من عدن الى كافة المناطق الاخرى ، وذلك بعد اسبوع من مسرحية الاضراب الدرامي الهادف لزيادة رسوم الحوالات والاستمرار في المضاربة بالعملة بالاتفاق مع لوبي فساد داخل البنك المركزي وعجز منظومة البنك عن مواجهة الانهيار الشامل للريال اليمني.

وتوصل الاجتماع الى التالي :
1- يتم استئناف العمل في القطاع المصرفي بكافة شركاته ومنشئاته ابداءا من تاريخ هذا الإعلان 13/7/2020 .
2- تفعيل دور الشراكة بين جمعية الصرافين والبنك المركزي والبنوك التجارية لأداء دور فاعل يسهم في الحفاظ على استقرار العملة ومنع تدهور سعر الصرف .
3- فرض التعاون الكامل بين شركات ومؤسسات الصرافة والبنوك التجارية والعمل على التقيد بالتسعيرة بما يتوافق مع الضوابط المتفق عليها مع جمعية الصرافين .
4- تتابع الجمعية طبيعة سير كافة الأعمال المصرفية لكافة الشركات والمؤسسات وتهيب بالجميع الالتزام وعدم المخالفة .
وأكدت رئاسة جمعية الصرافين على شكرها وتقديرها لكافة الجهود المبذولة لانجاح هذا العمل والسعي بخطى ثابته من قبل أعضائها ومن كافة الأطراف الساعية لاحتواء الأزمات وحلها بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ الاستقرار في القطاع المصرفي .
صادر باسم الهيئة الإدارية لجمعية الصرافين عدن .
عنهم :
المتحدث الرسمي باسم جمعية الصرافين
صبحي باغفار
13/7/2020

│المصدر – الخبر

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