جمعية الضالع الخيرية تدشن توزيع السلة الغذائية والنقدية للأسر المحتاجة في عدن

دشنت جمعية الضالع الخيرية في العاصمة عدن الخميس 7 مايو 2020م الموافق 14 رمضان 1441 ه برنامجها لتوزيع السلة الغذائية والمساعدات النقدية لعدد من الأسر المحتاجة في مديريات العاصمة عدن.وقامت الجمعية في بداية تدشين أعمالها للمرحلة الأولى باستهداف 1350 أسرة في مختلف مديريات عدن تنوعت بين مساعدات عينية عبارة عن سلة غذائية متكاملة لعدد 550 أسرة واخرى مالية لعدد 800 أسرة بينها 100 حالة لجمعية المعاقين حركيا سُلمت لرئيس الجمعية سليم الحسني.وقال الطيار فضل سالم اسعد رئيس جمعية الضالع الخيرية ان توزيع المساعدات العينية والمالية والتي قُدرت بمبلغ إجمالي 50.000000 ريال يأتي ضمن اطار المرحلة الأولى وستليها مرحلة اخرى خلال الأيام القادمة تقتصر على دعم المتضررين جراء كارثة السيول التي اجتاحت العاصمة عدن خلال شهر أبريل من العام 2020م.ونوه الطيار فضل سالم ان الدعم الذي تقدمه وستقدمه جمعية بمرحلتيه الاولى والثانيةيأتي بتمويل من مغتربي الولايات المتحدة الأمريكية ورجال المال والاعمال من ابناء الضالع وذلك بعد نداء استغاثة اطلقته الجمعية لمحاولة تخفيف تداعيات الازمات المتتابعة التي تمر بها العاصمة عدن من انتشار الاوبئة وكوارث السيول وماخلفته من ظروف صعبة بسبب توقف رواتب الموظفين لأكثر من أربعة أشهر.ودعا الطيار فضل سالم كل المنظمات الدولية والمحلية والجهات المانحة ورجال المال والاعمال الى مساعدة سكان العاصمة والوقوف الى جانبهم كون المدينة تعيش أوضاع مأسوية صعبة.و في الختام شكر المغتربين في الولايات المتحدة والداعمين من ابناء الضالع في الداخل على جودهم السخي واللا محدودو كل ماقدموه للأسر المحتاجة في عدن عبر جمعية الضالع الخيرية وغيرها من الحملات والمبادرات المجتمعية التي سبقت حملة الجمعية .حضر التدشين كلا من الاستاذ نجيب يابلي رئيس منتدى يابلي_القاضي نياز _العميد مطهر الشعيبي _الاستاذ علي الجوهري _عقيد طيار رشاد منذَوقوعميد كلية التربية صبر الدكتور محسن وهيب وعدد من الشخصيات الاجتماعية والناشطين في المجال الخيري والمجتمعي.

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